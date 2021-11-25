Финал сериала Сваты опять переносится: заявление от создателей сериала огорчило фанатов

7 сезон Сватов опять перенесли / instagram.com/tatyana_eduardovna.kravchenko

7 сезон сериала Сваты будет финальным, им закончится история всеми полюбившихся героев. Его выхода поклонники ждут уже почти десяти лет.

Политические разногласия, пандемия коронавируса и прочие заминки мешали съемочной группе поставить красивую точку в истории Сватов. Но вот канал 1+1 сообщил долгожданную новость: 7 сезон Сватов готов, и уже в ноябре выйдет на экраны.

Но ноябрь уже заканчивается, а насладиться любимым сериалом фанатам так и не удалось. Что же случилось? На этот вопрос дал ответ Андрей Яковлев - режиссер Сватов.

"Во всех пабликах о Сватах задаются вопросом о выходе 7-го сезона сериала Сваты. К сожалению выход 7-го сезона переносится на декабрь. Но в дальнейшем на выход самого сериала это никак не повлияет. Поэтому "точная" дата по началу не разглашалась, так как могут выйти небольшие накладки и т.д. Так что никаким "идейным" сайтам которые пишут о выходе сериала, точную дату его выхода, верить нельзя. Изначально когда только съёмки были окончены, мы планировали релиз к новому году", - успокоил фанатов Андрей Яковлев.

Таким образом вопрос о точно дате выхода финала Сватов остается открытым. Поклонники сериала надеются, что декабрь - окончательное время, когда Сваты выйдут на экраны:

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"Ждем!! Живем "Сватами", несколько лет ежедневно смотрю!"

"Так ждем, сил нет!❤️"

"Они точно будут в декабре, не будут больше переносить, я уже плачу!! Скажите пожалуйста, не переносите их опять, пожалуйста!!"

"Ждем , очень ждем премьеру седьмого сезона".

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Ранее стало известно, что финал Сватов был снят без одного из звездных актеров сериала.

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