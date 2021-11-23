Нацотбор на Евровидение 2022: кто из звезд желает поехать на конкурс от Украины

Музыканты посоревнуются за право представлять нашу страну в Турине.
10 мая в Турине, Италия, стартует музыкальный конкурс Евровидение 2022. На нем 41 страна будет соревноваться за звание лучших музыкантов и право принять следующий конкурс на своей территории.
Но прежде всего необходимо выбрать артиста, который будет отстаивать честь страны. В 2021 году Украину представляла группа Go_A.
Отборочные для Евровидения 2022 еще не проходили, прослушивания вероятней всего начнутся в первых месяцах грядущего года.
Поклонникам конкурса пока остается лишь гадать, захочет ли их любимый артист взять на себя ответственность представлять Украину на международном соревновании.
Фанаты Евровидения в Instagram проанализировали, кто из украинских музыкантов за последние несколько недель изъявлял в социальных сетях и СМИ желание принять участи в отборочном туре. Среди них оказались WELLBOY, ZELENOOKA, ROXOLANA и Michael Soul.
Кто пополнит этот список, и позже представит Украину на Евровидении 2022 станет известно в начале следующего года.
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Ранее Украина выбрала представителя Детского Евровидения-2021.
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