Нацотбор на Евровидение 2022: кто из звезд желает поехать на конкурс от Украины

Евровидение 2022: кто из звезд хочет поехать на конкурс / instagram.com/eurovision

10 мая в Турине, Италия, стартует музыкальный конкурс Евровидение 2022. На нем 41 страна будет соревноваться за звание лучших музыкантов и право принять следующий конкурс на своей территории.

Но прежде всего необходимо выбрать артиста, который будет отстаивать честь страны. В 2021 году Украину представляла группа Go_A.

Отборочные для Евровидения 2022 еще не проходили, прослушивания вероятней всего начнутся в первых месяцах грядущего года.

Поклонникам конкурса пока остается лишь гадать, захочет ли их любимый артист взять на себя ответственность представлять Украину на международном соревновании.

Фанаты Евровидения в Instagram проанализировали, кто из украинских музыкантов за последние несколько недель изъявлял в социальных сетях и СМИ желание принять участи в отборочном туре. Среди них оказались WELLBOY, ZELENOOKA, ROXOLANA и Michael Soul.

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WELLBOY, ZELENOOKA, ROXOLANA и Michael Soul - предполагаемые претенденты на участие в отборочных Евровидения 2022 / instagram.com/eurovision.ua

Кто пополнит этот список, и позже представит Украину на Евровидении 2022 станет известно в начале следующего года.

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Ранее Украина выбрала представителя Детского Евровидения-2021.

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