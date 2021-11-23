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"Стиль БДСМ": Настя Каменских затянула свои прелести в черный латекс

23 ноября 2021, 14:50
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Неожиданная смена имиджа повергла фанатов артистки в восторг.

Каменских поддразнила фанатов обтягивающим латексным платьем / instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских порадовала фанатов соблазнительным образом в стиле коллеги MARUV.

Певица предстала в откровенном платье из черного латекса, соблазнительно обтягивающем ее аппетитные изгибы.

Каменских также надела крупные серьги и черные босоножки на шпильке.

Комбинация красноватого свечения на фото и нестандартный выбор наряда делают образ артистки похожим на стиль певицы MARUV, для концертных луков которой свойственны подобные элементы.

"Back to black (возвращение к черному - прим. редактора)", - коротко подписала фото певица.

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Настя Каменских в черном латексе / instagram.com/kamenskux

Поклонники высоко оценили эксперимент Каменских с внешностью. Пластику певицы сравнили с кошачьей:

"Красотка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️"

"Женщина-кошка!"

"Ну львица же!"

"Радикально, но очень красиво❤️"

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Ранее внучка Софии Ротару показала сочную грудь в наряде с неприлично глубоким вырезом.

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