"Стиль БДСМ": Настя Каменских затянула свои прелести в черный латекс

Неожиданная смена имиджа повергла фанатов артистки в восторг.
Певица Настя Каменских порадовала фанатов соблазнительным образом в стиле коллеги MARUV.
Певица предстала в откровенном платье из черного латекса, соблазнительно обтягивающем ее аппетитные изгибы.
Каменских также надела крупные серьги и черные босоножки на шпильке.
Комбинация красноватого свечения на фото и нестандартный выбор наряда делают образ артистки похожим на стиль певицы MARUV, для концертных луков которой свойственны подобные элементы.
"Back to black (возвращение к черному - прим. редактора)", - коротко подписала фото певица.
Поклонники высоко оценили эксперимент Каменских с внешностью. Пластику певицы сравнили с кошачьей:
"Красотка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️"
"Женщина-кошка!"
"Ну львица же!"
"Радикально, но очень красиво❤️"
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