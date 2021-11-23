Мишель Андраде "с дыркой в штанах" похвасталась упругими ягодицами

Певица дерзко показала свою обольстительную фигуру.
Популярная украинская певица, поющая на пяти языках, и телеведущая тревел-шоу Орел и Решка Мишель Андраде шокировала своих фанатов новыми пикантными фото.
В Instagram звезда показала удивительно откровенные кадры со своей новой фотосессии.
Мишель поразила дерзким образом в сверхсексуальном наряде. Она надела широкие брюки, которые сразили публику открытым задом. Более того, Андраде откровенно блеснула им перед камерой.
Также певица выбрала мини-топ с открытыми плечами и животом, тем самым продемонстрировав поклонникам свою стройную фигуру.
Напомним, ранее украинская певица Maruv ошеломила поклонников новым клипом, в котором показала половой акт с мужем.
Также ранее Ани Лорак блеснула своими прелестями в латексном наряде.
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Автор: Ульяна Виноградова