Мишель Андраде "с дыркой в штанах" похвасталась упругими ягодицами

Мишель Андраде показала новые фото / instagram.com/mishvirmish

Популярная украинская певица, поющая на пяти языках, и телеведущая тревел-шоу Орел и Решка Мишель Андраде шокировала своих фанатов новыми пикантными фото.

В Instagram звезда показала удивительно откровенные кадры со своей новой фотосессии.

Мишель поразила дерзким образом в сверхсексуальном наряде. Она надела широкие брюки, которые сразили публику открытым задом. Более того, Андраде откровенно блеснула им перед камерой.

instagram.com/mishvirmish

Также певица выбрала мини-топ с открытыми плечами и животом, тем самым продемонстрировав поклонникам свою стройную фигуру.

instagram.com/mishvirmish

Напомним, ранее украинская певица Maruv ошеломила поклонников новым клипом, в котором показала половой акт с мужем.

Также ранее Ани Лорак блеснула своими прелестями в латексном наряде.

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