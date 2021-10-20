Евровидение 2022: оглашен список стран-участниц музыкального конкурса

Анонсируют триумфальное возвращение двух стран и полный отказ одной.
Евровидение в 2022 году будет проходить в Италии благодаря победе в музыкальном конкурсе группы Måneskin.
Официальные представители музыкального состязания в социальных сетях огласили, какие страны дали согласие на участие в Евровидении в 2022 году. Всего соревноваться в Италии будет 41 страна:
Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан Марино, Северная Македония, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.
Беларусь отказалась принимать участие в Евровидении 2022.
Зато после перерыва к конкурсу вернулись Армения (не участвовали год из-за военных действий) и Черногория (пропустили два прошлых конкурса из-за сложного финансового положения).
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Ранее стало известно, в каком городе Италии и когда пройдет музыкальный конкурс Евровидение 2022.