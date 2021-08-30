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СТБ больше не занимается организацией Евровидения для Украины

30 августа 2021, 10:50

Телеканал СТБ прекратила сотрудничество с Общественным вещателем по выбору участника на Евровидение и других процедур, связанных с конкурсом.

Евровидение 2021
Евровидение 2021 / Eurovision

Телеканал СТБ, который принимал участие в организации Нацотбора на Евровидение по договору с Общественным, и по своей инициативе занимался сопровождением украинских участников, неожиданно объявил о прекращении сотрудничества, и поблагодарил за партнерство Общественный, с которым они работали шесть лет.

В выпущенном прес-релизе Общественному пожелали сохранить высокий уровень доверия к Национальному отбору, качества и результатов предыдущего периода.

Общественный вещатель принял решение проводить Национальный отбор на Евровидение самостоятельно.

"Национальный отбор на Евровидение был важным проектом для телеканала СТБ и группы StarLightMedia. Сделать из Нацотбора главное музыкальное событие - такую цель мы ставили перед собой шесть лет назад, начиная партнерство с Общественным вещателем, и четко ее придерживались. Это был наш вклад в поднятие имиджа страны на международной арене, поддержку национальных талантов и развитие украинской музыкальной индустрии, поэтому для нас было сверхважно участвовать на каждом этапе подготовки и выступления страны на Евровидении. Мы достигли много громких успехов и задали Нацотбору высокую планку. Сегодня мы завершаем наше участие в выборе представителя Украины на песенный конкурс. Мы благодарны команде, всем зрителям, СМИ, артистам и партнерам за то, что вместе смогли сделать Национальный отбор на Евровидение главной звездой украинского телевидения", - прокомментировала управляющий директор СТБ Людмила Семчук.Читайте такжеФронтвумен Go-A призналась, кто больше всего критиковал их выступление на Евровидении

Евровидение
Евровидение 2021 - Go-A / СТБ

У Общественного вещателя был запрос привлечь к отбору уникальный опыт СТБ как создателя самых выдающихся талант-шоу, а СТБ, в свою очередь, был заинтересован сделать из отбора на Евровидение национальное событие.

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СТБ взял на себя обязательства организации эфиров и отбора, а по своей инициативе - оказывать победителю Нацотбора помощь в подготовке к большому Евровидению и создание конкурсного номера "под ключ".

Евровидение
Евровидение 2019 - Данилко, Джамала и Филатов / СТБ

На СТБ отметили, что думали не о финансовой стороне номера, а о эффектности, и это ярко демонстрирует Go-A, которые ШУМят уже четвертый месяц ис тали суперпопулярными в мире. Номер Go-A для Евровидения-2021 получил две престижные награды Vision Music Awards от независимого обозревателя Евровидения Wiwibloggs — "Лучшая сценическая постановка" и "Лучшее использование реквизита".

Евровидение
Евровидение 2021 жури - Данилко, Кароль и Дроздов / СТБ

"За шесть лет мы открыли много новой украинской музыки, зажгли новые имена, показали новые музыкальные стили. Мы отдаем Нацотбор на высокой ноте и желаем ему сохранить эту планку. Спасибо команде, Сергею Притуле, Руслану Квинте, Косте Меладзе и всем членам жюри за то, что жили этим проектом вместе с СТБ", - отметила руководитель Национального отбора Наталья Франчук.

Евровидение
Евровидение 2016 - Данилко, Руслана и Меладхе / СТБ

За шесть лет СТБ отработал 1000 заявок и 92 артистов с их уникальными песнями, занимаясь отборов талантов. На финале Нацотбора-2020 присутствовало рекордное количество представителей прессы и официальных фан-клубов Евровидения ― более 200 человек.

Победителями Нацотбора за это время стали Джамала (2016), O.Torvald (2017), Melovin (2018), Maruv (2019), Go_A (2020). В жюри отбьлра были Андрей Данилко, Руслана, Константин Меладзе, Джамала, Евгений Филатов, Тина Кароль, Виталий Дроздов.

Ранее Руслан Квинта объявил, что больше не будет заниматься продюсированием Евровидения.

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