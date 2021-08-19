Go-A получили две награды за Евровидение уже после окончания конкурса

Go-A / UA: Перший

Группа Go-A представила Украину на Евровидении 2021, и получила высокие баллы, но не победу на конкурсе. Тем не менее, украинцы покорили зрителей постановкой и песней - по результатам зрительского голосования Украина получила 2 место, в то время, как комитеты стран не дали высокого бала песне ШУМ.

Теперь стало известно, что группа победила на конкурсе Vision Music Awards, который состоит из 14 различных номинаций, определяют участников, которые произвели впечатление на поклонников Евровидения.

Go-A одержали победу сразу в двух номинациях. Первая — "Лучшая сценическая постановка". Она дается конкурсантам, которые рискнули на сцене, сделав захватывающее шоу. Вторая — "Лучшее использование реквизита".

"Евровидение не заканчивается никогда! Мы выиграли конкурс Vision Music Awards от крупнейшего независимого обозревателя Евровидение Wiwibloggs, сразу в двух номинациях: Лучшая сценическая постановка и Лучшее использование реквизита! Мы очень благодарны всей команде, которая работала над постановкой номера!", - поблагодарили музыканты в соцсетях свою команду.

Go-A / instagram.com/go_a_band/

Напомним, что Go-A отрицали, что записали песню с победителем Евровидения Maneskin, но потом Катерина Павленко отметила, что вообще-то она не имеет прав распространяться о коллаборации, фактически подтвердив, что песня все-таки будет.