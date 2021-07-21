Совместная песня Mаneskin и Go-A оказалась фейком

Go-A / Reuters

В Сети уже не один день ходят слухи о том, что Go-A вместе с Mаneskin сделали колабу, и что осталось буквально чуть-чуть, чтобы выпустить песню в мир.

Однако, невозможно определить, откуда взялась эта информация, и правда ли это. Фронтвумен группы Катерина Павленко заявила, что это очередной фейк, пишет Новый канал.

"Это фейк, который вышел из-под контроля", — рассказала девушка украинским СМИ.

От идеи не отказывались, но тем не менее, к ее исполнению еще никто не приступал.

Напомним, что после финала Евровидения 2021, Mаneskin ввалилались к украинцам и просили научить их песни ШУМ. Итальнянцам так понравился украинский музыкальный ивент, что они загорелись идеей записать совместный трек.

Кроме того, сама Катерина уже рассказывала 1+1, что им поступало много предложений о коллаборации. Пока что группа занята фестивалями в Украине.

Как известно, песня Go-A после Евровидения попала в топы рейтингов Spotify и iTunes