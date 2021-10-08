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Евровидение 2022: стали известны место и дата проведения музыкального конкурса

8 октября 2021, 17:56
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В следующем году Евровидение поедет в Италию благодаря победе группы Måneskin.

Евровидение 2022 пройдет в Италии / instagram.com/eurovision

Популярный музыкальный конкурс Евровидение в 2022 году пройдет в Турине, Италия. До этого страна принимала Евровидение уже дважды: в 1965 году в Неаполе и в 1991 году в Риме.

Победу и честь провести музыкальное состязание в родной Италии тогда привезли Джильола Чинкветти (1964) и Тото Кутуньо (1990).

Проведение Евровидения в Италии в 2022 гарантировала грандиозная победа группы Måneskin (2021).

Это - важное событие для Италии, которая последний раз принимала музыкальный конкурс 30 лет назад.

Как, когда и где пройдет Евровидение 2022 читайте далее.

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Евровидение 2022: место проведения

Официальный Instagram-аккаунт музыкального конкурса анонсировал, в каком именно из уголков живописной Италии будет проходить Евровидение в 2022 году. Честь принимать у себя талантливейших артистов со всего мира получил город Турин.

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В качестве площадки для проведения вокального состязания была выбрана многофункциональная спортивно-концертная арена Пала-Альпитур (Pala Alpitour) площадью 34 000 квадратных метров и вместимостью на 16 600 зрителей.

Концертный зал Пала-Альпитур в Турине / instagram.com/palaalpitour

Евровидение 2022: дата и время проведения

Традиционно в рамках Евровидения произойдет три концерта:

  • Первый полуфинал – 10 мая 2022 года
  • Второй полуфинал – 12 мая 2022 года
  • Большой финал – 14 мая 2022 года.

Начало всех концертов – 21:00 по киевскому времени.

Свое участие в конкурсе на данный момент подтвердили 33 страны. Кто поедет на Евровидение в 2022 году от Украины будет определено, вероятно, зимой 2021-2022. Возможными фаворитами являются исполнительницы TAYANNA и Alyona Alyona.

В июле 2021 года Måneskin, победители Евровидения 2021, порадовали фанатов свежим клипом. Солист группы Дамиано Давид снялся в нем в одном белье.

Автор: Anna Pidhorna
viber
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