Почему Украине не дали первое место на Евровидении 2021: фронтвумен Go-A назвала причину

Группа Go-A получила пятое место на Евровидении 2021 и второе место зрительских симпатий / Reuters

Евровидение 2021 выиграла итальянская группа Maneskin, однако реакция европейских зрителей на выступление конкурсантов из Украины – группы Go-A – была мощнее. Первое место коллективу могли не дать из-за политических соображений.

Такое мнение озвучила солистка Go-A Екатерина Павленко в интервью Obozrevatel. По ее словам, музыканты чувствовали колоссальную поддержку зрителей. Кроме того, их концертный номер также очень высоко оценили букмекеры.

"Мы слушали итальянцев в зале – это было очень сильное выступление, но на Go-A реакция была гораздо мощнее. Три минуты не могли успокоить трибуны после нашего выступления – все шоу сместилось по таймингу. Это было просто нереально! Чувствовали максимальную поддержку зрителей", - поделилась Павленко.

Фронтвумен Go-A утверждает, что многие конкурсанты из других стран искренне верили, что украинцы в этом году снова станут победителями.

"Все участники говорили нам: "Ребята, вы – победители" (…) Но мы подозревали, что первое место нам могут банально не дать из-за определенных политических штук. Просто поставили себе цель – максимально запомниться, и мы этого достигли", - рассказал солистка.

Справка. Go-A – популярная украинская электрофолк-группа. В ноябре 2016 года музыканты выпустили дебютный альбом "Иди на звук".

Как сообщал Главред, Go-A подорвала зал песней Шум в финале Евровидения 2021. В результате музыканты получили высокие баллы за свое выступление.

Группа Go-A получила пятое место на Евровидении 2021 и второе место зрительских симпатий.

Напомним, полное видео концерта в финале Евровидения 2021 уже доступно онлайн.