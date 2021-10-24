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Украина выбрала представителя для Детского Евровидения-2021: кто поедет в Париж

24 октября 2021, 22:14
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Соревновались в финале песенного конкурса Нацотбора 11 юных исполнителей.

Детское евровидение
Украину на Детском Евровидении-2021 представит девочка из Белой Церкви / junioreurovision.tv

В Украине прошел финальный отбор участников для Детского Евровидения-2021. Трансляция концерта проходила в воскресенье, 24 октября, на телеканале "Суспільне".

Всего в финале отбора участвовали 11 юных артистов. Победителя выбирали музыкальные эксперты - певица, представительница Украины на Евровидении 2010 ALYOSHA, телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, музыковед Люба Морозова, главный редактор Karabas Live, музыкальный журналист Игорь Панасов и представитель Украины на Детском Евровидении 2020 Александр Балабанов. А также зрители с помощью онлайн-голосования.

По итогам конкурса в Париж 19 декабря этого года поедет 14-летняя жительница Белой Церкви Елена Усенко. Девочка обучается вокалу в Katapulta art music school. В прошлом году она также принимала участие в Национальном отборе, однако не сумела победить. На этот раз Усенко покорила жури и публику песней "Важіль".

Международный финал Детского песенного конкурса состоится в концерт-холле La Seine Musicale.

Напомним, в прошлом году конкурс проходил в Польше. Первое место заняла участница, которая представляла Францию. Valentina с песней "J'imagine" победила в детском Евровидении-2020, набрав 152 балла.

Фаворитами конкурса были Беларусь, Испания и Польша.

Справка:

Детское Евровидение - это ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. В нем выступают дети до 16 лет. Первый конкурс прошел в 2003 году.

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Детское Евровидение Украина
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