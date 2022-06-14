Владимир Дантес показал романтичный поцелуй от Даши Кацуриной

Даша Кацурина на вокзале послала Дантесу воздушный поцелуй / Коллаж

Украинский певец Владимир Дантес и дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина продолжают дразнить фанатов интригующими совместными снимками в социальных сетях.

Пока никто из них ни подтвердил, ни опроверг слухи о романе, однако совершенно ясно одно - с момента развода и артиста, и рестораторки, вместе они стали проводить значительно больше времени.

К примеру на выходных у них состоялось романтическое свидание в одной из симпатичных кондитерских Киева. А в понедельник Дантес провел Кацурину на железнодорожный вокзал.

Неизвестно, куда уехала рестораторка, однако певец пришел на перрон вместе с ней и заснял ее отбытие. Кацурина махала Дантесу рукой из поезда и посылала воздушные поцелуи. Снимки певец показал на своей странице в Instagram.

Даша Кацурина на вокзале послала Дантесу воздушный поцелуй / instagram.com/vladimirdantes

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Ранее Владимир Дантес отреагировал на слухи о романе Нади Дорофеевой с Михаилом Кацуриным. Певец подчеркнул, что Додо не ушла от него к другому, и назвал реальную причину развода.

Также украинская дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, которой приписывают роман с Владимиром Дантесом, рассказала, почему развелась со своим мужем - Михаилом Кацуриным.

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