Владимир Дантес показал романтичный поцелуй от Даши Кацуриной

Пара все меньше скрывает свои теплые чувства.
Украинский певец Владимир Дантес и дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина продолжают дразнить фанатов интригующими совместными снимками в социальных сетях.
Пока никто из них ни подтвердил, ни опроверг слухи о романе, однако совершенно ясно одно - с момента развода и артиста, и рестораторки, вместе они стали проводить значительно больше времени.
К примеру на выходных у них состоялось романтическое свидание в одной из симпатичных кондитерских Киева. А в понедельник Дантес провел Кацурину на железнодорожный вокзал.
Неизвестно, куда уехала рестораторка, однако певец пришел на перрон вместе с ней и заснял ее отбытие. Кацурина махала Дантесу рукой из поезда и посылала воздушные поцелуи. Снимки певец показал на своей странице в Instagram.
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Ранее Владимир Дантес отреагировал на слухи о романе Нади Дорофеевой с Михаилом Кацуриным. Певец подчеркнул, что Додо не ушла от него к другому, и назвал реальную причину развода.
Также украинская дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, которой приписывают роман с Владимиром Дантесом, рассказала, почему развелась со своим мужем - Михаилом Кацуриным.
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