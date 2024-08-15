В смерти Мэтью Перри обвиняют пятерых человек: одного уже арестовали

Пять человек обвиняют в смерти от передозировки известного американского актера и звезды сериала "Друзья" Мэтью Перри. Одного человека уже арестовали в Южной Калифорнии. Об этом 15 августа сообщил телеканал NBC News.
Как рассказали источники ABC News в правоохранительных органах, обвинения касаются сговора с целью распространения кетамина. Среди пяти обвиняемых двое являются врачами, которых подозревают в поставках наркотических веществ.
В обвинительном акте указано, что сначала актер покупал наркотики у этих врачей, однако из-за высоких цен он начал обращаться к другим поставщикам. Среди новых поставщиков упоминается женщина, которую называют "кетаминовой королевой Лос-Анджелеса".
Мэтью Перри, который долгое время боролся с зависимостью, умер 28 октября 2023 года в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет. Согласно отчету офиса судмедэкспертов округа Лос-Анджелес, причиной смерти стало острое воздействие кетамина, анестетика с психоделическими свойствами.
"При высоком уровне кетамина, обнаруженном в его посмертных образцах крови, основными летальными последствиями могли быть как чрезмерная стимуляция сердечно-сосудистой системы, так и угнетение дыхания", - говорится в отчете.
Смерть Мэтью Перри - что известно
Сначала смерть актера признали несчастным случаем без признаков насилия. Полиция Лос-Анджелеса решила прекратить расследование в январе 2024 года. Однако в мае правоохранители начали сотрудничать с федеральными органами, чтобы выяснить происхождение кетамина, который употреблял Перри, и причину его высокого содержания в организме.
Известно, что актер проходил курс инфузионной терапии кетамином для лечения депрессии и тревожности, однако последний сеанс был более чем за неделю до его смерти. Судмедэксперт подчеркнул, что уровень кетамина в организме Перри не мог быть результатом терапии, учитывая короткий период полураспада этого препарата.
Актер часто рассказывал о своей борьбе с зависимостью, в частности, о том, что не помнит трех лет своей жизни во время съемок в "Друзьях", и что потратил более 9 миллионов долларов на лечение. В 2022 году он издал автобиографию "Друзья, любовницы и одна большая ужасная вещь", где поделился своим опытом борьбы с алкоголем и зависимостью от обезболивающих препаратов.
Бывшая подруга Мэттью Перри считает, что незадолго до смерти актер сорвался и снова начал употреблять наркотики.
Как сообщал Главред, последнее фото Мэттью Перри стало зловещим предвестником его внезапной смерти. Он поделился снимком, где отдыхает в джакузи - именно там, где его найдут мертвым через несколько дней.
"О, теплая вода, бурлящая вокруг, заставляет вас чувствовать себя хорошо? Я Мэттман", - написал тогда Перри.
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