Мэттью Перри перед смертью снова вернулся к наркотикам: экс-возлюбленная актера

Бывшая подруга Мэттью Перри считает, что незадолго до смерти актер сорвался и снова начал употреблять наркотики.

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Бывшая возлюбленная Мэттью Перри уверена, что он перед смертью снова начал употреблять / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mattyperry4, ua.depositphotos.com

Бывшая возлюбленная легендарного американского комика и звезды ситкома "Друзья" Мэттью Перри Кейти Эдвардс считает, что он снова начал употреблять сильнодействующие препараты и наркотики незадолго до смерти. Об этом она рассказала в интервью британскому таблоиду The Sun.

Кейти встречалась с Мэттью Перри еще в 2006 году, но после быстротечного романа сохранила с ним теплые отношения.

"Есть много вещей, которые меня не устраивают. Я не верю, что он просто утонул в джакузи, это звучит даже неправильно. Я знаю Мэттью и знаю, что он не утонул бы просто так. Я думаю, что он мог принимать таблетки за неделю до этого. На месте происшествия не было никаких обезболивающих, отпускаемых по рецепту. Меня это не удивляет, он никогда не оставлял наркотики или таблетки", – сказала Кейти.

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Эдвардс говорила, что Перри страдал от своеобразной паранойи и использовал наркотики так, чтобы потом не оставить следов без сдачи анализов.

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