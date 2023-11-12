Мэттью Перри перед смертью снова вернулся к наркотикам: экс-возлюбленная актера

Бывшая возлюбленная легендарного американского комика и звезды ситкома "Друзья" Мэттью Перри Кейти Эдвардс считает, что он снова начал употреблять сильнодействующие препараты и наркотики незадолго до смерти. Об этом она рассказала в интервью британскому таблоиду The Sun.
Кейти встречалась с Мэттью Перри еще в 2006 году, но после быстротечного романа сохранила с ним теплые отношения.
"Есть много вещей, которые меня не устраивают. Я не верю, что он просто утонул в джакузи, это звучит даже неправильно. Я знаю Мэттью и знаю, что он не утонул бы просто так. Я думаю, что он мог принимать таблетки за неделю до этого. На месте происшествия не было никаких обезболивающих, отпускаемых по рецепту. Меня это не удивляет, он никогда не оставлял наркотики или таблетки", – сказала Кейти.
Эдвардс говорила, что Перри страдал от своеобразной паранойи и использовал наркотики так, чтобы потом не оставить следов без сдачи анализов.
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