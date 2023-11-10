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СМИ разузнали новые детали смерти Мэттью Перри: кто нашел бездыханное тело актера

Дмитрий Видоменко
10 ноября 2023, 21:30
28 октября из жизни преждевременно ушел звезда культового сериала "Друзья" Мэттью Перри. Тело артиста нашел его многолетний ассистент Кенни Ивамаса.
Перри, похороны
Перри последние месяцы своей жизни жил в арендованном доме / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

28 октября в Лос-Анджелесе на 55-м году жизни ушел комик и звезда культового ситкома "Друзья" Мэттью Перри. Как пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на инсайдеров, бездыханное тело артиста его японский ассистент по имени Кенни Ивамаса.

Именно он в последние месяцы жил вместе с Перри в арендованном им дорогом доме на склоне холма с видом на фешенебельный район Беверли-Хиллз и Тихий океан. Актер арендовал это жилье за 49 тысяч долларов США в месяц (1,8 млн гривен), поскольку его особняк в Пасифик-Палисейдс (ценой в 6 млн долларов США ‒ более 216 млн гривен) находился на ремонте. И основные работы в нем закончились примерно за месяц до смерти актера.

Причем Ивамаса помогал Перри управлять делами более четверти века. Давать комментарий прессе он отказался, но вот владелец дома, который снимал артист рассказал, что японец был тем человеком, который "жил с Перри и следил за ним и домом".

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Перри вернулся в свой отремонтированный особняк менее чем за месяц до смерти. Источники сообщают, что тело звезды нашел именно ассистент, то есть – Ивамаса.

У Перри была еще одна ассистентка – Бриана Бранкато, работавшая на актера в течение семи лет. Но недавно 34-летняя женщина уволилась, чтобы стать личным тренером другого человека.

Напомним, ранее в Сети появились новые пугающие фото 47-летней звезды фильма "Американский пирог" Тары Рейд. Последние несколько лет артистке сильно достается от прессы из-за ее экспериментов с внешностью.

Также 58-летняя "Кэри Бредшоу", актриса Сара Джессика Паркер рассказала, в чем секрет ее ухода за лицом и телом. Артистка призналась, что на косметике она экономит.

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Мэттью Перри новости шоу бизнеса
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