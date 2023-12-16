Стало известно от чего умер Мэттью Перри

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри умер в результате "острого воздействия кетамина" и последующего утопления, как показывает отчет о вскрытии.
По информации CNN, в отчете, опубликованном в пятницу Управлением судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса, показано, что анализ крови Перри дал положительный результат на кетамин, который, как известно, лечит депрессию и тревогу.
"При высоком уровне кетамина, обнаруженном в его посмертных образцах крови, основные летальные последствия будут связаны как с чрезмерной стимуляцией сердечно-сосудистой системы, так и с угнетением дыхания", — говорится в докладе. Согласно сообщению, смерть была признана несчастным случаем.
Отметим, Перри был найден плавающим лицом вниз в джакузи своего дома в Малибу 28 октября.
54-летний актер был найден "без сознания в отдельно стоящем джакузи", сообщил тогда CNN представитель пожарной службы Лос-Анджелеса.
В отчете о вскрытии говорится, что Перри "получал инфузионную терапию кетамином от депрессии и тревоги".
В отчете далее поясняется, что кетамин используется в медицинских и хирургических целях в качестве анестетика, а также известен как рекреационный наркотик "в основном из-за его "диссоциативной" природы, указывающей на разъединение разума и тела. Он также может иметь кратковременные галлюцинаторные и психоделические эффекты".
Напомним, ранее звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри был найден мертвым в субботу в ванне-джакузи своего дома в Лос-Анджелесе, сообщили источники в правоохранительных органах. Ему было 54.
Ранее также близкие Мэтью Перри поделились воспоминаниями про актера и произнесли трогательные речи про его яркую жизнь и слишком скорую смерть.
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