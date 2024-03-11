Бывшая девушка Мэттью Перри назвала вероятных виновных в его смерти - СМИ

Кейти Эдвардс требует пересмотра дела про смерть легендарного актера.

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Смерть Мэттью Перри - бывшая подружка раскрыла новые подробности / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Дело о смерти актера Мэттью Перри, которая наступила в конце октября 2023 года, закрыли в январе: полиция признала, что смерть звезды наступила без постороннего влияния, т.е. не в результате убийства или доведения до самоубийства. Кетамин, который был обнаружен в крови, был назначен ему врачом, однако терапия препаратом завершилась за полторы недели до смерти артиста.

Как сообщает издание Mirror, Кейти Эдвардс, одна из бывших возлюбленных Перри, выводом полиции недовольна, и требует вновь открыть дело о смерти Мэттью. По ее мнению, виновным может оказаться медицинский персонал, который приходил к знаменитости домой. Она хочет привлечь их к ответственности с соответствующим наказанием.

Эдвардс предполагает, что кто-то из медработников мог пойти на сделку с Перри, и принести в его дом роковую дозу препарата. Она знает, каким убедительным мог быть актер, если дело касалось его зависимостей.

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"Дело нужно пересмотреть еще раз. Я знаю, что он принимал от 40 до 50 доз викодина в день (когда Эдвардс и Перри состояли в отношениях - прим. редактора). Его он получал от медсестры, приносившей препарат к нему домой. Он мог заставить людей делать то, что ему нужно. Ему трудно сказать "нет". Именно поэтому я хочу, чтобы все еще раз проверили, не было ли у него соглашения с кем-то из них, чтобы ему приносили кетамин", - говорит Кейти Эдвардс.

Кто такой Мэттью Перри? Мэттью Перри - американо-канадский актер. Наиболее известен ролью Чендлера Бинга в популярном комедийном сериале "Друзья". За год до смерти выпустил автобиографию под названием "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь", которая моментально стала бестселлером. Умер 28 октября 2023 года. Тело актера было обнаружено в джакузи его собственного дома. Причиной смерти Перри назвали утопление в результате ишемической болезни сердца и острого воздействия кетамина. С конца девяностых страдал от алкогольной и наркотической зависимости.

Напомним, Мэттью Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года в результате утопления в возрасте 54 лет.

Всего через несколько часов после того, как стало известно про смерть Мэттью Перри, фанаты обнаружили жуткое совпадение. Оно натолкнуло многих на мысль, что актер предсказал собственный конец.

Также весь главный актерский состав сериала "Друзья" сделал заявление про смерть Мэттью Перри. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер вышли на связь лишь для того, чтобы попросить поклонников о времени, чтобы как следует оплакать близкого друга.

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