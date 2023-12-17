"Он лгал всем": друг Мэттью Перри удивил признанием о его последних днях

Друг звезды сериала Друзья Мэттью Перри заявил, что актер всем лгал о своем отказе от наркотиков и продолжал употреблять запрещенные вещества.

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Перри, по словам его друга, и не думал прекращать употреблять вещества / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Друг известного американского актера и звезды легендарного ситкома "Друзья" Мэттью Перри удивил признанием о его последних неделях перед смертью. Об этом он заявил в комментарии британскому таблоиду Daily Mail.

Близкий друг звезды сериала "Друзья", который пожелал остаться анонимным ‒ заявил, что артист "никогда не был чист". Он убеждает, что Перри вовсе не прекращал употреблять наркотики (ведь его зависимость от таких вещей была уже слишком сильной).

Более того, артист говорит, что актер даже сам себе не мог признаться, что он – зависим.

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"Он лгал всем, что был чист. Он никогда не был чист. Это очень грустно. Больше всего он лгал, пожалуй, самому себе. Он мог быть достаточно манипулятивным человеком, когда речь шла о его борьбе с употреблением, но это была такая борьба, и он боролся ежедневно до конца", – высказался он.

Напомним, Мэттью Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года в результате утопления в возрасте 54 лет.

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