Жуткое совпадение: Мэттью Перри "предсказал" свою смерть последним фото в жизни

"Чендлер Бинг" сыграл свою последнюю шутку.

https://stars.glavred.info/zhutkoe-sovpadenie-mettyu-perri-predskazal-svoyu-smert-poslednim-foto-v-zhizni-10512232.html Ссылка скопирована

Умер Мэттью Перри - на последнем фото актера обнаружено странное совпадение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mattyperry4, ua.depositphotos.com

Американо-канадский актер Мэттью Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Тело легендарного "Чендлера Бинга", одного из ведущих персонажей культового сериала "Друзья" было обнаружено в джакузи его ассистентом без признаков жизни.

Полиция и скорая помощь, которые приехали по вызову помощника Перри, лишь констатировали смерть актера, сообщает TMZ. Причина смерти выясняется, однако версии о передозировке запрещенными веществами и насильственной смерти следователи предварительно исключили.

Близкие Перри и его многомиллионная армия фанатов находится в трауре. Под его фотографиями на странице актера в Instagram они тысячами оставляют комментарии о том, как сильно талант Мэттью повлиял на их жизни, и с пожеланиями покоиться с миром.

видео дня

Последнее фото, которое опубликовал артист, теперь стало зловещим предвестником его скоропостижной кончины. Перри выложил снимок, на котором он отдыхает в джакузи - в том самом, в котором обнаружат его бездыханное тело менее недели спустя.

"О, теплая вода, бурлящая вокруг, заставляет вас чувствовать себя хорошо? Я Мэттман", - написал тогда Мэттью Перри.

Умер Мэттью Перри - на последнем фото актера обнаружено странное совпадение / instagram.com/mattyperry4

Ранее в бою на Запорожском направлении погиб украинский музыкант Андрей Чепиль. Талантливому артисту было всего 29 лет. Он также участвовал в боях под Изюмом и Купянском.

Также стало известно про смерть Народной артистки, души украинской песни, Нины Митрофановны Матвиенко. Она не дожила два дня до своего 76-летия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.