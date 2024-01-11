В США закрыли расследование смерти Мэттью Перри: точная причина его кончины

Расследование смерти американского актера, звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри официально завершено, заявили в полиции.

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Как заключили медики, Перри умер в результате "неизвестного пути употребления кетамина" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mattyperry4, ua.depositphotos.com

Расследование смерти легендарного американского актера, звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри официально завершено. Как пишет портал People, в полицейском департаменте Лос-Анджелеса согласились с выводами медиков из службы "911", которые те сделали сразу после окончания вскрытия.

То есть, по мнению следствия, Мэттью Перри умер без постороннего влияния ‒ не в результате доведения до самоубийства или убийства. К смерти актера привело действие кетамина – лекарства с сильным обезболивающим действием, которое вызывает т.н. диссоциативную анестезию.

Следователи согласились, что ишемическая болезнь сердца и действие бупренорфина (синтетическое лекарство, которое относится к группе опиоидных анальгетиков – Главред) повлекли за собой утопление в джакузи и привели к случайной смерти актера.

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Как заключили медики, Перри умер в результате "неизвестного пути употребления кетамина". Известно, что актер "находился на терапии инфузией кетамина", однако последний курс лечения закончил примерно за полторы недели до смерти.

Напомним, Мэттью Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года в результате утопления в возрасте 54 лет.

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