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Удар в нос и тяжелые наркотики: Даша Астафьева показала, как готовится к эфиру шоу Танцы со звездами

18 ноября 2021, 11:28
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Дебют певицы на паркете обещает быть жестким.

Даша Астафьева примет участие в шоу Танцы со звездами / instagram.com/da_astafieva

Певица, модель и секс-символ Украины Даша Астафьева в это воскресенье 21 ноября впервые выйдет на паркет шоу Танцы со звездами. Телезрители хотят видеть Астафьеву в следующем сезоне проекта, поэтому певице дали возможность продемонстрировать свои способности в танце.

На паркет Астафьева выйдет вместе с бывшим партнером Джамалы - танцором Антоном Нестерко. Певица с азартом приступила к тренировкам, о чем поспешила поделиться с фанатами в Сети.

Репетиции проходят очень динамично, ведь на подготовку номера у пары всего 5 дней. Даша Астафьева высоко оценила работу с Нестерко. Она называет партнера прекрасным принцем, наркотиком, гением, суперменом.

А также отмечает, что танцор может быть и очень строгим учителем: "Долго не разрешает на него смотреть, командует, дал мне в нос и оторвал юбку. И от этого хочется все делать еще страстнее и усерднее".

Похоже, певица отлично сработалась с танцором. Результат их усилий зрители смогут оценить на полуфинале 8 сезона шоу Танцы со звездами.

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Звездной гостьей предыдущего выпуска Танцев была актриса Анна Кошмал. Ранее она примерила необычный ретро-образ.

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.

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