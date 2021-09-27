Опасная операция: танцору Дорофеевой вставили пластину в череп

Евгений Гончаренко перенес операцию / instagram.com/zhenja_goncharenko/

После сильного избиения танцор Дорофеевой Евгений Гончаренко перенес операцию на черепе - известно, что 22-летнему парню вставили в голову титановую пластину вместо поврежденной кости.

"Жене сделали операцию. Наш мальчик поправляется", - написала популярная украинская певица Надя Дорофеева в Instagram.

Она также опубликовала фото Евгения после операции, и поблагодарила всех, кто беспокоится о его здоровье.

Подробней об этой операции Гончаренко рассказал ранее журналистам. Он говорил, что врачам не удалось восстановить кость и как только будет готова титановая пластина, ему сразу же сделают операцию.

На своей странице в Instagram танцор также выложил фото, на котором он стоит с перебинтованной головой.

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"Домой возвращается уже титановый бой", - написал он.

Избиение танцора Дорофеевой

Евгения Гончаренко избили ночью 1 августа, парню проломили череп. Конфликт произошел возле клуба Лифт.

Нападавшим оказался Евгений Беспалый, сотрудник Управления государственной охраны Украины.

В больнице Евгению сделали трепанацию черепа и переливание крови.

Позже врачи сообщили о параличе части тела танцора.

Избивший Евгения сотрудник УГО задержан, проводится расследование его поступка, также суд вынес решение о его аресте. Его решили выгнать из службы в госорганах.

После комы Евгений Гончаренко потерял память и координацию движений.

Известно, что после выписки из больницы танцор Дорофеевой постепенно восстанавливает свое здоровье.