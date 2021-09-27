Опасная операция: танцору Дорофеевой вставили пластину в череп

На своей странице в Instagram танцор также выложил фото, на котором он стоит с перебинтованной головой.
После сильного избиения танцор Дорофеевой Евгений Гончаренко перенес операцию на черепе - известно, что 22-летнему парню вставили в голову титановую пластину вместо поврежденной кости.
"Жене сделали операцию. Наш мальчик поправляется", - написала популярная украинская певица Надя Дорофеева в Instagram.
Она также опубликовала фото Евгения после операции, и поблагодарила всех, кто беспокоится о его здоровье.
Подробней об этой операции Гончаренко рассказал ранее журналистам. Он говорил, что врачам не удалось восстановить кость и как только будет готова титановая пластина, ему сразу же сделают операцию.
На своей странице в Instagram танцор также выложил фото, на котором он стоит с перебинтованной головой.
"Домой возвращается уже титановый бой", - написал он.
Избиение танцора Дорофеевой
Евгения Гончаренко избили ночью 1 августа, парню проломили череп. Конфликт произошел возле клуба Лифт.
Нападавшим оказался Евгений Беспалый, сотрудник Управления государственной охраны Украины.
В больнице Евгению сделали трепанацию черепа и переливание крови.
Позже врачи сообщили о параличе части тела танцора.
Избивший Евгения сотрудник УГО задержан, проводится расследование его поступка, также суд вынес решение о его аресте. Его решили выгнать из службы в госорганах.
После комы Евгений Гончаренко потерял память и координацию движений.
Известно, что после выписки из больницы танцор Дорофеевой постепенно восстанавливает свое здоровье.