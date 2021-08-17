Евгений Гончаренко после комы потерял память и координацию движений

Родные избитого танцора Дорофеевой раскрыли его состояние - он еле говорит и пытается сам сидеть на койке.
Евгений Гончаренко вышел из комы, но остается в тяжелом состоянии и с последствиями после травмы. Танцор балета Нади Дорофеевой – Евгений Гончаренко попал в больницу 1 августа. Парень пробыл в коме 15 дней. Сейчас он едва говорит, пытается двигаться.
Как сообщил Обозревателю отчим Жени, на данный момент парень пытается вставать, сидеть и делать первые движения.
"Предварительно, чего-то страшного нет. Конечно, двигательная функция у него нарушена, левая нога плохо работает и правый глаз болит и не открывается. Врачи пока осматривают Женю. ", – рассказал отчим 22-летнего парня.
В целом, все намного лучше, чем могло быть. Семья надеется на выздоровление Евгения.
"Сейчас Женя еле говорит, так как две недели был под препаратами, а также он очень слаб", - говорит он.
Как оказалось, о нападении парень помнит, но кроме последних секунд.
"Женя помнит, что был с друзьями, и какой-то неизвестный прохожий по непонятной причине к нему пристал и ударил", – сказал отчим парня.
Они также прекратили сбор средств для помощи танцору - по их мнению, они смогут помочь ему самостоятельно.
"Если скажут, что не так все радужно и нужно будет готовиться к худшему, то тогда будем опять продолжать собирать деньги. Сейчас надобности нет", – подытожил мужчина.
Нападение на танцора Дорофеевой - что известно
- Евгения Гончаренко избил сотрудник УГО ночью 1 августа, проломив череп.
- Конфликт произошел возле клуба Лифт, где сотрудник УГО толкнул Женю и нанес ему мощный удар в голову.
- В больнице Евгению сделали трепанацию черепа и проводили переливание крови.
- Позже врачи сообщили о параличе части тела танцора.
- Евгений Гончаренко через две недели после трепанации черепа лежит в стерильной палате с открытой раной на голове - это обусловлено процедурой операции и планом лечения.
- Избивший Женю Безпалый задержан, проводится расследование его поступка, также суд вынес решение о его аресте. Его решили выгнать из службы в госорганах.