Евгений Гончаренко после комы потерял память и координацию движений

Евгений Гончаренко / instagram.com/zhenja_goncharenko/

Евгений Гончаренко вышел из комы, но остается в тяжелом состоянии и с последствиями после травмы. Танцор балета Нади Дорофеевой – Евгений Гончаренко попал в больницу 1 августа. Парень пробыл в коме 15 дней. Сейчас он едва говорит, пытается двигаться.

Как сообщил Обозревателю отчим Жени, на данный момент парень пытается вставать, сидеть и делать первые движения.

"Предварительно, чего-то страшного нет. Конечно, двигательная функция у него нарушена, левая нога плохо работает и правый глаз болит и не открывается. Врачи пока осматривают Женю. ", – рассказал отчим 22-летнего парня.

В целом, все намного лучше, чем могло быть. Семья надеется на выздоровление Евгения.

"Сейчас Женя еле говорит, так как две недели был под препаратами, а также он очень слаб", - говорит он.

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Как оказалось, о нападении парень помнит, но кроме последних секунд.

"Женя помнит, что был с друзьями, и какой-то неизвестный прохожий по непонятной причине к нему пристал и ударил", – сказал отчим парня.

Они также прекратили сбор средств для помощи танцору - по их мнению, они смогут помочь ему самостоятельно.

"Если скажут, что не так все радужно и нужно будет готовиться к худшему, то тогда будем опять продолжать собирать деньги. Сейчас надобности нет", – подытожил мужчина.

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