Танцор Дорофеевой вышел из комы после трепанации черепа

Евгений Гончаренко, которому две недели назад проломил голову сотрудник УГО, пришел в себя
Украинская певица Надя Дорофеева сообщила породности о состоянии ее танцора Евгения Гончаренко, которому делали трепанацию черепа вначале августа
Надя Дорофеева опубликовала в своем Instagram сториз о том, что Женя пришел в себя спустя 16 дней после травмы.
Самую последнюю информацию о его состоянии девушке сообщила лично мама танцора.
"Ребята, я только что говорила с мамой Жени. Женя сегодня проснулся", - написала она.
Надя Дорофеева пообещала и дальше держать в курсе всех, кто волновался за здоровье Жени.
Избиение Танцора Дорофеевой - что известно
- Евгения Гончаренко избил сотрудник УГО ночью 1 августа, проломив череп.
- Конфликт произошел возле клуба Лифт, где сотрудник УГО толкнул Женю и нанес ему мощный удар в голову.
- В больнице Евгению сделали трепанацию черепа и проводили переливание крови.
- Позже врачи сообщили о параличе части тела танцора.
- Евгений Гончаренко через две недели после трепанации черепа лежит в стерильной палате с открытой раной на голове - это обусловлено процедурой операции и планом лечения.
- Избивший Женю Безпалый задержан, проводится расследование его поступка, также суд вынес решение о его аресте. Его решили выгнать из службы в госорганах.
Автор: Александр Галаджий