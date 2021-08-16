Танцор Дорофеевой вышел из комы после трепанации черепа

Женя Гончаренко / instagram.com/zhenja_goncharenko/

Украинская певица Надя Дорофеева сообщила породности о состоянии ее танцора Евгения Гончаренко, которому делали трепанацию черепа вначале августа

Надя Дорофеева опубликовала в своем Instagram сториз о том, что Женя пришел в себя спустя 16 дней после травмы.

Самую последнюю информацию о его состоянии девушке сообщила лично мама танцора.

"Ребята, я только что говорила с мамой Жени. Женя сегодня проснулся", - написала она.

Надя Дорофеева пообещала и дальше держать в курсе всех, кто волновался за здоровье Жени.

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