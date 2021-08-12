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Танцор Дорофеевой после трепанации черепа лежит в стерильной запечатанной палате

12 августа 2021, 15:05

Появилась новая информация о состоянии Евгения Гончаренко - танцора Дорофеевой, которого избил сотрудник УГО.

Евгений Гончаренко
Евгений Гончаренко / instagram.com/zhenja_goncharenko/

Подруга Нади Дорофеевой Сабина Мусина общается с матерью Евгения - Ириной, которая дала информацию о состоянии своего сына.

Евгения Гончаренко избил сотрудник УГО ночью 1 августа, проломив череп. В больнице ему сделали трепанацию черепа и сообщили о параличе части тела.

Парня ввели в искусственную кому, и пока что не торопятся выводить.

Как сообщает Ирина Гончаренко - она окружена поддержкой и любовью. При этом сына она до сих пор не видела - у него есть открытая рана на голове размером 10 на 10 сантиметров после операции.

"Это очень хорошие новости! Все будет хорошо! Сейчас я окружена невероятной любовью. Особенно от друзей Евгения. Они потрясающие", - написала она Сабине Мусиной.

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Танцор Дорофеевой находится в стерильной палате, куда можно заходить только медицинскому персоналу. Сейчас важно не занести в палату инфекцию, ведь она может повлечь ухудшение состояния здоровья Гончаренко.

Подобные меры безопасности вызваны состоянием после трепанации черепа.

Ирина сообщила, что врачи уменьшили количество седативных препаратов, которые вводят в организм Евгения, и начали делать лечебную физкультуру. Давление парня выравнивается.

Избиение танцора Дорофеевой Жени Гончаренко

Надя Дорофеева новости шоу бизнеса
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