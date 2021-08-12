Танцор Дорофеевой после трепанации черепа лежит в стерильной запечатанной палате

Появилась новая информация о состоянии Евгения Гончаренко - танцора Дорофеевой, которого избил сотрудник УГО.
Подруга Нади Дорофеевой Сабина Мусина общается с матерью Евгения - Ириной, которая дала информацию о состоянии своего сына.
Евгения Гончаренко избил сотрудник УГО ночью 1 августа, проломив череп. В больнице ему сделали трепанацию черепа и сообщили о параличе части тела.
Парня ввели в искусственную кому, и пока что не торопятся выводить.
Как сообщает Ирина Гончаренко - она окружена поддержкой и любовью. При этом сына она до сих пор не видела - у него есть открытая рана на голове размером 10 на 10 сантиметров после операции.
"Это очень хорошие новости! Все будет хорошо! Сейчас я окружена невероятной любовью. Особенно от друзей Евгения. Они потрясающие", - написала она Сабине Мусиной.
Танцор Дорофеевой находится в стерильной палате, куда можно заходить только медицинскому персоналу. Сейчас важно не занести в палату инфекцию, ведь она может повлечь ухудшение состояния здоровья Гончаренко.
Подобные меры безопасности вызваны состоянием после трепанации черепа.
Ирина сообщила, что врачи уменьшили количество седативных препаратов, которые вводят в организм Евгения, и начали делать лечебную физкультуру. Давление парня выравнивается.
Избиение танцора Дорофеевой Жени Гончаренко
- Конфликт произошел возле клуба Лифт, где сотрудник УГО толкнул Женю и нанес ему мощный удар в голову.
- Евгения госпитализировали, сделали трепанацию черепа и проводили переливание крови.
- В МВС пообещали внутреннее расследование против Безпалого - избившего Евгения правоохранителя.
- Избивший Женю Безпалый задержан, проводится расследование его поступка, также суд вынес решение о его аресте.