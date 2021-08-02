Танцора Дорофеевой чуть не убил действующий сотрудник УГО - в соцсетях скандал

В течении дня после инцидента нашли мужчину, который чуть не отправил на от свет танцора из группы Нади Дорофеевой.
Мужчину, который избил до полусмерти танцора Женю, который работает на Надю Дорофееву, нашли очень быстро - почти все звезды украинского шоу-биза кинули клич и начали искать. В итоге, ночью на 2 августа уже было обнаружено, что это сотрудник УГО.
В Управлении Государственной Охраны официально подтвердили, что это их действующий сотрудник, пообещали расследование и помощь.
Однако в соцсетях под их постом развернулся настоящий скандал - среди комментаторов оказались люди, которые заявили, что это УДОшник так защитил украинских детей от ЛГБТ-общества.Читайте также"Сделали трепанацию черепа": у Дорофеевой жестоко избили танцора в центре Киева
- "Вимагаємо звільнення людини, яка має захищати власних громадян, а не навпаки",
- "Что за жестокость такая... от такого детей страшно рожать... однако, бешеный и глупый человек... и себе жизнь испортил, и молодого парня покалечил. Дай Бог выкарабкается и на ноги станет. Помоги парню Бог",
- "За важкі тілесні ушкодження має бути кримінальна відповідальність",
- "Цілком підтримуємо українського воїна який проявив свою громадську позицію у захисті українських дітей від ЛГБТ"
"Не можу згадати подібних прикладів, коли структури замість того, щоб відмазувати, навпаки - визнають провину і причасність працівників",
"Сподіваємося на всебічно чесне і не заангажоване розслідування цього жахливого і не людського вияву жорстокості",
"
"УДО, а вы знали, что этот ваш сотрудник проходит по еще одному делу, нанесение телесных повреждений, два месяца назад они с Вашим еще одним сотрудником похитили человека и побили. Заведено уголовное дело, которое всячески кто-то пытается замять"
""Краще мізків своїв сіпвробітникам надайте",
"Спасибо, что вы помогаете. Таким "героям", как гражданин Безпалый не место в Европейском сообществе",
"И сколько у вас еще таких "охранников" служит? За жизнью личного состава у вам кто-то следит?",
При этом причина конфликта до сих пор остается неизвестной - все ждут, пока Женя выйдет из комы и сможет дать показания.
Напомним, что в Киеве жестоко избили танцовщика Надежды Дорофеевой. Его ввели в медикаментозный сон. В соцсетях певица сообщила, что поздно вечером парень вместе с друзьями вышел из гей-клуба. Когда неожиданно неизвестный сначала толкнул, а после раз за разом ударил танцовщика об забор. У Евгения - кровоизлияние в мозг, медики уже сделали трепанацию черепа, и по словам пресс-секретаря Дорофеевой, его планируют выводить из комы.