Танцора Дорофеевой чуть не убил действующий сотрудник УГО - в соцсетях скандал

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Мужчину, который избил до полусмерти танцора Женю, который работает на Надю Дорофееву, нашли очень быстро - почти все звезды украинского шоу-биза кинули клич и начали искать. В итоге, ночью на 2 августа уже было обнаружено, что это сотрудник УГО.

В Управлении Государственной Охраны официально подтвердили, что это их действующий сотрудник, пообещали расследование и помощь.

Однако в соцсетях под их постом развернулся настоящий скандал - среди комментаторов оказались люди, которые заявили, что это УДОшник так защитил украинских детей от ЛГБТ-общества.Читайте также"Сделали трепанацию черепа": у Дорофеевой жестоко избили танцора в центре Киева

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"Вимагаємо звільнення людини, яка має захищати власних громадян, а не навпаки",

"Что за жестокость такая... от такого детей страшно рожать... однако, бешеный и глупый человек... и себе жизнь испортил, и молодого парня покалечил. Дай Бог выкарабкается и на ноги станет. Помоги парню Бог",

"За важкі тілесні ушкодження має бути кримінальна відповідальність",

"Цілком підтримуємо українського воїна який проявив свою громадську позицію у захисті українських дітей від ЛГБТ"

"Не можу згадати подібних прикладів, коли структури замість того, щоб відмазувати, навпаки - визнають провину і причасність працівників",

"Сподіваємося на всебічно чесне і не заангажоване розслідування цього жахливого і не людського вияву жорстокості",

"

"УДО, а вы знали, что этот ваш сотрудник проходит по еще одному делу, нанесение телесных повреждений, два месяца назад они с Вашим еще одним сотрудником похитили человека и побили. Заведено уголовное дело, которое всячески кто-то пытается замять"

""Краще мізків своїв сіпвробітникам надайте",

"Спасибо, что вы помогаете. Таким "героям", как гражданин Безпалый не место в Европейском сообществе",

"И сколько у вас еще таких "охранников" служит? За жизнью личного состава у вам кто-то следит?",

При этом причина конфликта до сих пор остается неизвестной - все ждут, пока Женя выйдет из комы и сможет дать показания.

Напомним, что в Киеве жестоко избили танцовщика Надежды Дорофеевой. Его ввели в медикаментозный сон. В соцсетях певица сообщила, что поздно вечером парень вместе с друзьями вышел из гей-клуба. Когда неожиданно неизвестный сначала толкнул, а после раз за разом ударил танцовщика об забор. У Евгения - кровоизлияние в мозг, медики уже сделали трепанацию черепа, и по словам пресс-секретаря Дорофеевой, его планируют выводить из комы.