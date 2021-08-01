"Сделали трепанацию черепа": у Дорофеевой жестоко избили танцора в центре Киева

Надя Дорофеева / Instagram

Певица Dorofeeva призналась, что в ночь на 1 августа в центре Киева участника ее танца Женю совершил нападение мужчина, который так избил того, что Жене делали трепанацию черепа и вводили в кому.

В своем Instagram Надя Дорофеева рассказала о том, что на ее танцора Женю напали возле клуба Лифт.

"Ребята, сегодня ночью это животное, которое дальше в карусели на видео - избило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба Лифт, спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и ещё один удар вслед! Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому…Есть фото, есть свидетели, заявление уже написали", - объяснила она.

Танцор Нади Дорофеевой / Instagram

Нападающий на танцора Нади Дорофеевой / Instagram

"Самое важное сейчас, чтобы Женя поправился, мы все об этом молимся!!! И найти человека, который на него напал! Возможно, кто-то видел его или узнает на видео…Это очень поможет!", - призвала она поклонников.

В комментариях ее поклонники начали желать скорейшего выздоровления Жене, и пообещали помочь с опознанием атакующего.