Задержан сотрудник УГО, чуть не убивший танцора из группы Нади Дорофеевой

Сотрудник УГО / скриншот с видео

Задержан мужчина, который совершил нападение на участника шоу-балета Нади Дорофеевой, о чем она огласила днем 1 августа.

После того, как ее весть разлетелась по Сети через всех звезд шоу-бизнеса, до 2 августа он был опознан как Евгений Беспалый, сотрудник УГО. В управлении пообещали расследовать ситуацию.

В своем Facebook Киевская городская прокуратура объявила о задержании мужчины. Ему вменяют ч1 ст 121 УКУ.

"По процессуального руководства Киевской городской прокуратуры задержан 28-летний работник Управления государственной охраны Украины, который подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю", - говорится в сообщении.Читайте такжеТанцора Дорофеевой чуть не убил действующий сотрудник УГО - в соцсетях скандал

Досудебным расследованием установлено, что 1 августа около 7:40 утра возле кафе Лифт на ул. Антоновича, 45, между 28-летним работником УГО и 22-летним танцором шоу-балета произошел словесный конфликт, в ходе которого задержанный нанес потерпевшему сильный удар кулаком в голову, от которого последний упал на землю. После этого нападавший скрылся с места совершения преступления.

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Танцор Дорофеевой Женя попал в КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой.

После написания заявления и опознания Беспалого, правоохранители установили личность нападавшего и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

В прокуратуре отметили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Как сообщал Главред, в Киеве жестоко избили танцовщика Надежды Дорофеевой. Его ввели в медикаментозный сон. В соцсетях певица сообщила, что поздно вечером парень вместе с друзьями вышел из гей-клуба. Когда неожиданно неизвестный сначала толкнул, а после раз за разом ударил танцовщика об забор. У Евгения - кровоизлияние в мозг, медики уже сделали трепанацию черепа, и по словам пресс-секретаря Дорофеевой, его планируют выводить из комы.