Избитый танцор Дорофеевой откровенно рассказал о своей сексуальной ориентации

Евгений Гончаренко заявил, что не считает себя геем, но "он за любовь и любое ее проявление".
Танцор Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, который недавно вышел из комы, ответил на вопрос, касающийся его сексуальной ориентации. По словам парня, он не считает себя геем.
На странице в Instagram Гончаренко опубликовал stories. Евгений уточнил, что "он за любовь и любое ее проявление".
"Нет, я не гей. Но у любви нет пола. Я за любовь и любое ее проявление. Хочу отдаться этому чувству на полную. Неважно с кем, где и когда", – объяснил танцор.
Избиение танцора Дорофеевой - что известно
- Евгения Гончаренко избили ночью 1 августа, парню проломили череп. Конфликт произошел возле клуба Лифт.
- Нападавшим оказался Евгений Беспалый, сотрудник Управления государственной охраны Украины.
- В больнице Евгению сделали трепанацию черепа и переливание крови.
- Позже врачи сообщили о параличе части тела танцора.
- Избивший Евгения сотрудник УГО задержан, проводится расследование его поступка, также суд вынес решение о его аресте. Его решили выгнать из службы в госорганах.
- После комы Евгений Гончаренко потерял память и координацию движений.
- Известно, что после выписки из больницы танцор Дорофеевой постепенно восстанавливает свое здоровье.
Автор: Анна Багрий