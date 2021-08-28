Избитый танцор Дорофеевой откровенно рассказал о своей сексуальной ориентации

Евгений Гончаренко заявил, что он не гей / instagram.com/zhenja_goncharenko/

Танцор Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, который недавно вышел из комы, ответил на вопрос, касающийся его сексуальной ориентации. По словам парня, он не считает себя геем.

На странице в Instagram Гончаренко опубликовал stories. Евгений уточнил, что "он за любовь и любое ее проявление".

"Нет, я не гей. Но у любви нет пола. Я за любовь и любое ее проявление. Хочу отдаться этому чувству на полную. Неважно с кем, где и когда", – объяснил танцор.

скриншот

Избиение танцора Дорофеевой - что известно