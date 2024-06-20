Меган Маркл отчаянно обратилась к Кейт Миддлтон - что случилось

Меган Маркл решила сделать первый шаг к примирению с Кейт Миддлтон.

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Меган Маркл пошла на встречу Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/archewell_sussex_/, instagram.com/princeandprincessofwales/

О вражде между семействами принца Гарри и принца Уильяма не слышал только ленивый. Но, как оказалось, Меган Маркл не выдержала напряжения и решила помириться с Кейт Миддлтон.

Как сообщает издание "ОК!", перед первым появлением в общественности Кейт Миддлтон, которая сейчас борется с онкозаболеванием, на параде Trooping the Color Маркл предложила ей положить конец вражде, но со своей корыстью.

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"Меган отчаянно пытается выглядеть более крупной личностью и положить конец этой вражде, показав себя своего рода королевским миротворцем. Это может только улучшить ее имидж. И, несмотря на все их прошлые проблемы, она сочувствует Кейт — она может только представить, насколько тяжелой для нее должна быть эта ситуация. Меган ясно дала понять, что ей не хотелось бы ничего большего, кроме как выйти за рамки всей драмы и найти путь к примирению. Она готова отпустить гнев и обиду", — сообщил инсайдер издания.

инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Кто такая Кейт Миддлтон? Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданных, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Отметим, недавно Кейт Миддлтон заявила, что за время своего отсутствия она была потрясена всеми добрыми сообщениями поддержки и ободрения. По ее словам, в плохие дни она чувствует слабость, усталость, и ей приходится давать телу отдых.

А также Кейт Миддлтон написала письмо, в котором сделала важное заявление. Принцесса Уэльская в оптимистичном послании заявила, что надеется очень скоро вернуться к своим общественным обязанностям.

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