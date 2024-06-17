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Не ради Уильяма: раскрыта тайна появления Кейт Миддлтон на королевском параде

Элина Чигис
17 июня 2024, 22:25
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Кейт Миддлтон посетила светское мероприятии ради короля Чарльза.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон порадовала короля Чарльза своим появлением на параде/ коллаж: Главред, фото: royal.uk/

Принцесса Кейт Миддлтон на днях впервые за долгое время появилась в общественности на торжественном параде Trooping the Colour. Поклонники были очень рады, поскольку принцесса сейчас борется с онкозаболеванием.

Причину появления Кейт обьяснила редактор Daily Mail Ребекка Инглиш. Она считает, что принц Уильям и Миддлтон очень хотели, чтобы их дети Джордж, Шарлотта и Луи присутствовали на параде в честь их любимого "дедушки Уэльского".

Что известно о Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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К тому же принц Уильям был на параде верхом, поэтому Кейт пришлось в карете сопровождать детей. Но принцесса это сделала и ради короля Чарльза, с которым очень сблизилась на фоне болезни.

инфографика Кейт Миддлтон
инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

"Король стал центральной частью жизни Уильяма, Кейт и их детей, поскольку с младшим сыном, принцем Гарри и американскими внуками, принцем Арчи и принцессой Лилибет монарх общается крайне мало. Поэтому Чарльз наслаждается ролью деда, проводя больше времени с Джорджем, Шарлоттой и Луи", - отметила Инглиш.

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданных, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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