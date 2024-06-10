"Очень скоро": Кейт Миддлтон сделала важное заявление

Кейт Миддлтон написала письмо, в котором сделала важное заявление.

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Кейт Миддлтон обещает скоро вернуться к своим обязанностям / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/?hl=uk

Принцесса Уэльская в оптимистичном послании заявила, что надеется очень скоро вернуться к своим общественным обязанностям.

42-летняя будущая королева, которая проходит курс лечения от рака, написала ирландской гвардии письмо с извинениями за пропуск сегодняшней финальной репетиции церемонии выноса знамени, которая состоится на следующей неделе.

По данным The Mirror, Кейт, полковник полка, сказала: "Я очень надеюсь, что очень скоро смогу снова представлять вас всех. Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания и удачи всем участникам. "Мне очень жаль, что я не могу присутствовать в этом году".

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

А королева Камилла заявила сегодня на литературном мероприятии, что у короля "все в порядке", но он "не будет делать то, что ему говорят". Будущая 42-летняя королева обратилась за временем, пространством и уединением для своей семьи в марте, когда объявила по телевидению, что проходит курс лечения от рака. В прошлом месяце принц Уильям сказал доброжелателю: "У нее все хорошо".

Сегодня Кейт выразила надежду на публичное возвращение "очень скоро".

Она написала: "Я очень надеюсь, что очень скоро смогу снова представлять вас всех. Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания и удачи всем участникам".

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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