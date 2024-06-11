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Принц Гарри ищет отдельный дом от Меган Маркл: что произошло

Алена Кюпели
11 июня 2024, 22:54
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Источники, близко знакомые с парой, сообщили тревожные новости.
принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл живут в США/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Принц Гарри ищет "постоянный" дом в Великобритании, чтобы его друзья, которые не ладят с его женой Меган Маркл, могли навещать его, заявил королевский эксперт.

По данным Page Six, Королевский писатель Том Куинн рассказал, что герцог Сассекский, который оставил свои королевские обязанности в 2020 году и теперь живет в США, "скучает по некоторым аспектам своей старой жизни" в Лондоне.

"Период медового месяца, когда в Соединенных Штатах всё новое и захватывающее, неизбежно подходит к концу, и Гарри оглядывается на прошлое через розовые очки", — заявил он.

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Кто такой принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

Куинн сказал, что 39-летний Гарри "скучает" по своим друзьям из армии и колледжа, которые якобы не навещали его в Калифорнии, потому что "не ладят с Меган", на которой принц женился в 2018 году.

"Гарри полон решимости найти свой собственный постоянный дом в Великобритании, и отчасти поэтому он продолжает судебный иск, чтобы заставить британского налогоплательщика заплатить за его безопасность", — сказал он изданию.

Принц Гарри - последние новости по теме

Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

А также в мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.

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