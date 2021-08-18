Избитый танцор Дорофеевой показал первое фото из больницы

Евгений Гончаренко после выхода из комы показал первое фото и сам обратился к поклонникам.
Танцор Дорофеевой вышел из комы, и его родители сообщили о его состоянии.
Парня уже перевели из реанимации в обычную палату. Он вспомнил, что с ним произошло, пытается сидеть и вставать. Но все еще очень слаб. Рядом с ним находятся мама и отчим, навещают друзья.
Он показал в сториз Instagram опубликовали кадры из больницы с друзьями.
На фото виден след на лбу от операции (ему провели трепанацию черепа), один глаз все еще не открывается, остаются проблемы с двигательной функцией.
"Спасибо всем за ваши слова поддержки. Впереди путь реабилитации", - пишет он.
"Такое огромное количество человек мне написали, я медленно, но уверенно отвечу каждому! Хочу сказать спасибо за ваши слова. И буду постепенно всех держать в курсе", - добавил Евгений.
"Сегодня мы супер герои! И по коридорам гуляем, и по ступенькам ходим, и на улице чиллим. Короче, скоро будем танцевать)", - говорится в подписи в фото, на котором Евгений снялся вместе со своими товарищами.
Избиение танцора Дорофеевой - что известно
- Евгения Гончаренко избил сотрудник УГО ночью 1 августа, проломив череп.
- Конфликт произошел возле клуба Лифт, где сотрудник УГО толкнул Женю и нанес ему мощный удар в голову.
- В больнице Евгению сделали трепанацию черепа и проводили переливание крови.
- Позже врачи сообщили о параличе части тела танцора.
- Евгений Гончаренко через две недели после трепанации черепа лежит в стерильной палате с открытой раной на голове - это обусловлено процедурой операции и планом лечения.
- Избивший Женю Безпалый задержан, проводится расследование его поступка, также суд вынес решение о его аресте. Его решили выгнать из службы в госорганах.
- После комы Евгений Гончаренко потерял память и координацию движений.