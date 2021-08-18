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Избитый танцор Дорофеевой показал первое фото из больницы

18 августа 2021, 15:02

Евгений Гончаренко после выхода из комы показал первое фото и сам обратился к поклонникам.

Евгений Гончаренко
Евгений Гончаренко / instagram.com/zhenja_goncharenko/

Танцор Дорофеевой вышел из комы, и его родители сообщили о его состоянии.

Парня уже перевели из реанимации в обычную палату. Он вспомнил, что с ним произошло, пытается сидеть и вставать. Но все еще очень слаб. Рядом с ним находятся мама и отчим, навещают друзья.

Он показал в сториз Instagram опубликовали кадры из больницы с друзьями.

На фото виден след на лбу от операции (ему провели трепанацию черепа), один глаз все еще не открывается, остаются проблемы с двигательной функцией.

"Спасибо всем за ваши слова поддержки. Впереди путь реабилитации", - пишет он.

"Такое огромное количество человек мне написали, я медленно, но уверенно отвечу каждому! Хочу сказать спасибо за ваши слова. И буду постепенно всех держать в курсе", - добавил Евгений.

"Сегодня мы супер герои! И по коридорам гуляем, и по ступенькам ходим, и на улице чиллим. Короче, скоро будем танцевать)", - говорится в подписи в фото, на котором Евгений снялся вместе со своими товарищами.

Избиение танцора Дорофеевой - что известно

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Надя Дорофеева новости шоу бизнеса
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