Уроженка Украины, поп-певица Ани Лорак, по-прежнему ни слова не говорящая по поводу войны, которую путинская Россия (где она работает уже больше восьми лет) развязала против Украины, восхитилась новым треком своего давнего приятеля ‒ певица Филиппа Киркорова (давнего и матерого фаната Кремля).
Лорак решила на своей странице в Instagram прорекламировать его новый трек "Если ты уйдешь", которую Киркоров исполнил для российского пропагандистского фильма "Нюрнберг". Она оставила ссылку на трек и порекомендовала фолловерам послушать.
Премьера этого, с позволения сказать, кино, как бы невзначай запланирована на 23 февраля ‒ за день до годовщины полномасштабного русского вторжения в Украину и по случаю пропагандистского праздника ‒ "Дня защитника Отечества".
Напомним, Ани Лорак ранее, на 11-м месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.
До того артистка-запроданка жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, урожденная Каролина Куек пока умалчивает.
Интересно, что ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.
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