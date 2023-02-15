Запроданка Лорак восхитилась треком путиниста Киркорова к фильму российских пропагандистов

Певица-запроданка Ани Лорак восхитилась новой песней своего друга - матерого путиниста и фаната Кремля Филиппа Киркорова

Ани Лорак, Филипп Киркоров / коллаж фото УНИАН

Уроженка Украины, поп-певица Ани Лорак, по-прежнему ни слова не говорящая по поводу войны, которую путинская Россия (где она работает уже больше восьми лет) развязала против Украины, восхитилась новым треком своего давнего приятеля ‒ певица Филиппа Киркорова (давнего и матерого фаната Кремля).

Лорак решила на своей странице в Instagram прорекламировать его новый трек "Если ты уйдешь", которую Киркоров исполнил для российского пропагандистского фильма "Нюрнберг". Она оставила ссылку на трек и порекомендовала фолловерам послушать.

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Премьера этого, с позволения сказать, кино, как бы невзначай запланирована на 23 февраля ‒ за день до годовщины полномасштабного русского вторжения в Украину и по случаю пропагандистского праздника ‒ "Дня защитника Отечества".

Напомним, Ани Лорак ранее, на 11-м месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.

До того артистка-запроданка жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, урожденная Каролина Куек пока умалчивает.

Интересно, что ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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