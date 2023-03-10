"Попробовал бы ему шейные позвонки скрутить": Зибров очень жестко высказался о Путине

Легендарный певец Павел Зибров рассказал, что не общается с родственниками из России и признался, что мечтает сделать с диктатором Путиным.

Павел Зибров и Владимир Путин / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Легендарный украинский поп-певец и звезда эстрады Павел Зибров прямо говорит, что хочет лично уничтожить русского диктатора путина. Об этом артист рассказал в интервью журналистке Алесе Бацман.

В ответ на вопрос, что бы Зибров сделал с Путиным, если бы оказался с ним в одной комнате, певец особенно выражений не выбирал.

"Он такой маленький, ниже меня на две головы, я его взял бы в объятия, подошел бы к нему, якобы поздороваться, и попробовал бы ему шейные позвонки скрутить", – сказал артист.

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Зибров особо отметил, что после подлого нападения РФ на Украину он не хочет знать ни одного своего прежнего друга оттуда. Кроме того, артист давно оборвал все связи со своими многочисленными родственниками, которые живут в Воронежской, Липецкой и Курской областях.

Напомним, легенда украинской песенной эстрады, Павло Зибров в очень жестком тоне высказался о своей бывшей коллеге ‒ певице Таисии Повалий, которая с 2014 года поддерживает в Москве путинский режим, а сейчас ‒ старается замалчивать невероятно жестокую войну России против Украины.

Зибров прямо обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и потребовал забрать все почетные звания у украинских артисток, которые все еще живут и работают в РФ. И, вдобавок, отобрать гражданство у них.

До того сын Таисии Повалий, Денис, категорически открестился от нее - после того, как певица спела легендарную украинскую песню "Пісню про рушник" перед русскими оккупантами в Москве на концерте к 9 мая.

"Не надо только про маму сюда, ок? Это совсем отдельная, её, история и я к ней отношения не имею" - написал Денис Повалий у себя в Instagram.

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