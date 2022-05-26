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Павел Зибров попал в скандал - певец оправдался за своего двойника

26 мая 2022, 03:22

Артиста подставили на ровном месте.

Павла Зиброва подставил его двойник - певец раскрыл правду / instagram.com/pavlo_zibrov

Украинский эстрадный певец, Нардный артист Украины Павел Зибров стал жертвой дезинформации. В Сети начало ходить видео, где якобы Павел Николаевич зажигает на закрытой вечеринке богачей во время войны.

Разъяренные фанаты, подогреваемые недоброжелателями артиста, тут же окрестили это выступление Зиброва пиром во время чумы, дескать негоже даже за очень большие деньги веселиться, когда в родной стране война.

Павел Зибров на своей странице в Instagram опроверг несправедливые обвинения, и рассказал, кто на самом деле был на видео: "Во-первых, с 24 февраля жизнь уже никогда не будет такой, как до. Все запланированные выступления и корпоративы отменились/перенеслись на неопределенный срок. Во-вторых, перед тем как писать, ПОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! На видео (скриншот прикрепляю) ДВОЙНИК Павла Зиброва. Неужели я на него так похож, что вы столько пишете мне? Да, бывают шоу двойников, они копируют образ и т.д. Но я вас очень прошу, проверяйте информацию перед тем, как выливать грязь на артиста".

Певец отметил, что сейчас все свое время и силы посвящает, по мере возможности, помощи украинской армии.

"Я в своем возрасте чем могу помогаю армии, болею за Украину, украинских ребят, которые отдают жизнь, и никогда бы не позволил бы петь и веселиться в такое тяжелое время для моей страны", - подчеркнул он.

Скриншот видео с двойником Зиброва / instagram.com/pavlo_zibrov

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