Ани Лорак даст концерты в Украине - Кондратюк и Зибров негодуют

Артисты прокомментировали будущие выступления певицы не самым лестным образом.
Певица Ани Лорак анонсировала небольшую серию концертов по Украине с программой The Best, в рамках которых артистка исполнит хиты на украинском языке и новые песни. Выступления запланированы в трех городах - Запорожье, Харькове и Херсоне в конце мая 2022 года.
Концертная деятельность Лорак в Украине вызвала негодование у продюсера Игоря Кондратюка и певца Павла Зиброва.
Для интернет издания Сегодня они дали комментарии по поводу украинских артистов, которые продолжают концертную деятельность в России, несмотря на политическую ситуацию. В частности успешная карьера и многолетнее проживание Лорак в Российской федерации, которая нет-нет да возвращается на родину с концертами, возмущают продюсера и певца.
"Одиозным тут делать нечего! Они сделали свой выбор – не мы за них, а они! Семь лет войны. Взрослые люди ведь", - прокомментировал Зибров.
Игорь Кондратюк, который прежде не раз упрекал Лорак в ее позиции, в выражениях был менее сдержанным: "Для меня с 2014 года не существует певицы Ани Лорак. Ее концертный тур по городам Украины после того, как она все годы войны выступала в стране-агрессоре, – это средневековая дикость и неуважение ко всем украинцам. Такое возможно из-за отсутствия закона о коллаборации и коллаборантах в Украине. Это испанский стыд".
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