Злату Огневич с раздвинутыми ногами и открытым ртом высмеяли фанаты за неудачный образ

Певица хотела быть "кошечкой", а получила взамен волну критики.
Пока все подводят итоги старого года и выкладывают фото возле елочки, певица Злата Огневич решила удивить поклонников новыми снимками в необычном образе.
Удивить удалось, правда, неприятным образом. Артистка выложила новую фотосессию, которая выставила ее в негативном свете.
Для свежих снимков Огневич примерила оранжевый корсет, который сделал ее фигуру практически мальчишеской, кожаные облегающие штаны и ботинки с длинным носком и на тонкой шпильке.
В таком виде она позировала на корточках, с расставленными ногами и в прочих подобных странных позах.
"Кошечки мои любимые ) Всех с Новым годом! Признавайтесь, как провели новогоднюю ночь?" - подписала серию фотографий певица.
Фанаты, обычно лояльные к экспериментам артистки во внешностью и образами, набросились на Огневич с критикой:
"Злата, зачем себя показывать в таком неудачном ракурсе?"
"Фото реально ни о чем. Здесь явно не кошечка".
"Расставленные ноги и открытый рот... "
"Трэш, а не фото".
"Более нелепых фото я еще не видела".
"Нравится Злата ... но фото ужасное ..."
"Фу, какое неудачное фото".
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