Злату Огневич с раздвинутыми ногами и открытым ртом высмеяли фанаты за неудачный образ

Злата Огневич снялась в корсете и кожаных штанах / instagram.com/zlata.ognevich

Пока все подводят итоги старого года и выкладывают фото возле елочки, певица Злата Огневич решила удивить поклонников новыми снимками в необычном образе.

Удивить удалось, правда, неприятным образом. Артистка выложила новую фотосессию, которая выставила ее в негативном свете.

Для свежих снимков Огневич примерила оранжевый корсет, который сделал ее фигуру практически мальчишеской, кожаные облегающие штаны и ботинки с длинным носком и на тонкой шпильке.

В таком виде она позировала на корточках, с расставленными ногами и в прочих подобных странных позах.

"Кошечки мои любимые ) Всех с Новым годом! Признавайтесь, как провели новогоднюю ночь?" - подписала серию фотографий певица.

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Злата Огневич в странных позах расстроила фанатов неудачным внешним видом / instagram.com/zlata.ognevich

Фанаты, обычно лояльные к экспериментам артистки во внешностью и образами, набросились на Огневич с критикой:

"Злата, зачем себя показывать в таком неудачном ракурсе?"

"Фото реально ни о чем. Здесь явно не кошечка".

"Расставленные ноги и открытый рот... "

"Трэш, а не фото".

"Более нелепых фото я еще не видела".

"Нравится Злата ... но фото ужасное ..."

"Фу, какое неудачное фото".

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