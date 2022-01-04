УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Злату Огневич с раздвинутыми ногами и открытым ртом высмеяли фанаты за неудачный образ

4 января 2022, 01:50
Прослушать новость
Остановить

Певица хотела быть "кошечкой", а получила взамен волну критики.

Злата Огневич снялась в корсете и кожаных штанах / instagram.com/zlata.ognevich

Пока все подводят итоги старого года и выкладывают фото возле елочки, певица Злата Огневич решила удивить поклонников новыми снимками в необычном образе.

Удивить удалось, правда, неприятным образом. Артистка выложила новую фотосессию, которая выставила ее в негативном свете.

Для свежих снимков Огневич примерила оранжевый корсет, который сделал ее фигуру практически мальчишеской, кожаные облегающие штаны и ботинки с длинным носком и на тонкой шпильке.

В таком виде она позировала на корточках, с расставленными ногами и в прочих подобных странных позах.

"Кошечки мои любимые ) Всех с Новым годом! Признавайтесь, как провели новогоднюю ночь?" - подписала серию фотографий певица.

Реклама
Злата Огневич в странных позах расстроила фанатов неудачным внешним видом / instagram.com/zlata.ognevich

Фанаты, обычно лояльные к экспериментам артистки во внешностью и образами, набросились на Огневич с критикой:

"Злата, зачем себя показывать в таком неудачном ракурсе?"

"Фото реально ни о чем. Здесь явно не кошечка".

"Расставленные ноги и открытый рот... "

"Трэш, а не фото".

"Более нелепых фото я еще не видела".

"Нравится Злата ... но фото ужасное ..."

"Фу, какое неудачное фото".

Читайте такжеЗлата Огневич маняще раскинулась на кровати в белом платье, из которого грудь так и рвется наружу

Ранее Кэти Перри в горячем мини-платье нацедила пиво прямо из своих "банок" во время концерта.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Злата Огневич новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Злату Огневич с раздвинутыми ногами и открытым ртом высмеяли фанаты за неудачный образ». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихахС наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022 В Украине с 1 января "взлетел" в цене алкоголь: сколько стоят напиткиВ Украине с 1 января "взлетел" в цене алкоголь: сколько стоят напитки Соблазны, выгодный контракт и большая прибыль: гороскоп Таро для Стрельцов на 2022 годСоблазны, выгодный контракт и большая прибыль: гороскоп Таро для Стрельцов на 2022 год В Украину ворвутся сильные морозы на РождествоВ Украину ворвутся сильные морозы на Рождество
02:12

Как избавиться от похмелья: проверенные советы врача

02:06

Доллар резко взлетит: украинцы узнали об опасном сценарии дефолтаВидео

01:50

Злату Огневич с раздвинутыми ногами и открытым ртом высмеяли фанаты за неудачный образ

01:22

Украину атакует мощный циклон: синоптик предупредил о рекордной аномалииВидео

00:51

Приметы на 4 января: что нельзя делать в день святой Анастасии и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:12

Гороскоп на сегодня, 4 января 2022: Львам – неординарные события, Весам – особенный день, Скорпионам – деньгиВидео

03 января, понедельник
23:54

США и Турция обсудили угрозу российской эскалации в УкраинеВидео

23:25

Украина резко увеличила импорт мандарин в 2021 году

23:00

Украину атакует снегопад: синоптики назвали дату непогодыВидео

22:55

Настя Каменских призналась, зачем устроила в доме дикий беспорядок

22:18

Саакашвиили в грузинской тюрьме поставил жесткий ультиматум

22:08

Церковный секс-скандал: священник в Киеве отреагировал на обвинение француза в изнасилованииВидео

22:08

В моду на 2022 год входят женские сумки неописуемой красоты, в которые невозможно не влюбитьсяФотоВидео

21:35

Под Сумами мужчина жестоко убил знакомого и сжег его телоВидео

21:20

Президент США Джо Байден долго не мог покинуть самолет: что произошлоВидео

21:19

Привлечете удачу и богатство: пять вещей, которые нужно успеть сделать до Рождества 7 январяВидео

21:03

Сколько стран можно посетить с украинским COVID-сертификатом: ответ МинздраваВидео

20:34

Ученые рассказали, как новый штамм Омикрон повлияет на пандемию коронавирусаВидео

20:09

Путин давно спятил на "украинском вопросе"мнение

20:00

В Италии задержали украинского режиссера Евгения Лавренчука по запросу РоссииВидео

Реклама
19:47

В Минздраве назвали сроки, когда штамм Омикрон охватит всю УкраинуВидео

19:36

Жена известного украинского футболиста соблазнила эротичными фото без белья

19:14

Звезда Крепостной Наталка Денисенко в образе соблазнительного зайчика показала идеальные ноги

18:52

Хотел изнасиловать: суд отправил под арест женщину, которая зарезала на Новый год мужчину в НиколаевеВидео

18:48

Доллар и евро перестали быть "тихой гаванью": во что украинцам стоит вкладывать деньги в 2022 годумнение

18:39

Молодой отец Роман Сасанчин впервые показал лицо новорожденной дочери

18:28

Трагическое катание на санках привело к гибели отца и травмированию его 6-летней дочериВидео

18:00

В Украину надвигаются метели и шторм: синоптики объявили об опасностиВидео

17:54

Последнее новогоднее фото Михаила Жванецкого попало в Сеть

17:32

В Харькове коммунальщики "закопали" в снег неправильно припаркованное автоВидео

17:20

Денис Казанский. Дочь Медведчука не пустили в Женеву из-за санкцийВидеоблоги

16:51

"Не хочу становиться заложником Кремля": украинский журналист Цимбалюк покинул РоссиюВидео

16:28

Вместо шампанского была вода, кормили вне съемок: как снимали новогоднее поздравление президента

16:25

В Кривом Роге отец зверски изнасиловал свою маленькую дочьВидео

16:20

"Береш ЗЕленого за голову": Порошенко выложил странные мемы с топором и ножомВидео

15:48

Цены на продукты взлетят: украинцам дали мрачный прогноз и назвали срокиВидео

15:45

В США двойняшки родились в разные годы, потому что сестренка "опоздала" на 15 минут после брата

15:35

Предотвращение ядерной войны: лидеры пяти страны выступили против гонки вооруженийВидео

15:06

В Ровенской области мужчину насмерть привалило стволом, когда он срезал дерево

14:44

В ФРГ анонсировали переговоры с Францией и РФ по Украине

Реклама
14:41

Настя Каменских в ошеломительном золотом платье приковала к себе влюбленный взгляд Потапа

14:24

Под Киевом загорелся гостиничный комплекс с людьмиФотоВидео

14:10

Любовный гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – поход в загс, Близнецам – ревность, Рыбам – роман с другомВидео

13:56

Звезда Сватов Анна Кошмал в откровенном костюме поздравила фанатов, лежа на диване

13:55

Укрзализныця влипла в скандал из-за российской попсы в вагонах поезда

12:57

Новая почта изменила условия доставки: что нужно знать о новых тарифахВидео

12:53

Защита Украины от РФ и роль США: в ОП рассказали подробности разговора Зеленского и Байдена

12:39

Украинцам рассказали, как налог на сахар повлияет на стоимость газировкиВидео

12:27

Канцлер Германии Шольц планирует встречу с Путиным: СМИ узнали сроки

12:16

Голая Мила Йовович поздравила фанатов с Новым годом из ванной

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять