Кэти Перри в горячем мини-платье нацедила пиво прямо из своих "банок" во время концерта

Необычный наряд позволил певице утолить жажду на сцене.
В среду, 29 декабря, певица Кэти Перри дала концерт в Лас-Вегасе, которым открыла свою первую музыкальную резиденцию в Resorts World.
Артистка исполняла старые хиты, а также представила новою песню под названием When I'm Gone.
Пэрри известна своими яркими и необычными костюмами и сценическими постановками во время концертов. Так во время выступления в Вегасе она много внимания уделила теме пандемии, например, общалась с огромной защитной маской и пр.
Перед тем как представить новый сингл, артистка переоделась в мини-платье из ключей от пивных банок, пивные банки также заменили ей бюстгальтер.
Пэрри присела на сцену, начала разговаривать со зрителями, и заявила, что ее мучает жажда. Открыв одну из банок на груди, она приставила к ней кружку, в которую начало литься пиво.
Нацедив пенного напитка, певица подняла бокал, произнесла тост, и с удовольствием сделала несколько глотков.
Поклонники, наблюдая за эпатажной выходкой Кэти Перри, одобрительно загудели.
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