"Его отравили": украинский известный певец в критическом состоянии

Вы узнаете:
- Лесик в тяжелом состоянии
- Что сообщили его друзья
Украинский известный певец Лесик нуждается в немедленной операции после остановки сердца во время концерта, теперь он опять находится в критическом состоянии.
Напомним, в декабре прошлого года певец на сцене потерял сознание, врачи констатировали клиническую смерть, но артист смог перебороть недуг.
Как сообщила подруга Лесика – украинская журналистка Мария Панчишин - певец накануне того концерта стал жертвой преступников, которые хотели отравить его.
"В декабре Лесик Турко пережил клиническую смерть. Официально - остановка сердца. Но это не была кардиология. И не болезнь. И даже не случай. В организме обнаружили токсичные вещества. Это стало причиной. Его отравили. И не просто отравили, а сделали это очень цинично, чтобы после смерти можно было еще и очернить", - рассказали друзья артиста.
Тогда врачи не давали позитивных прогнозов Лесику, но он выжил и сейчас ему поставили новый диагноз - стеноз аортального клапана.
"Врачи фактически не видели таких случаев, поэтому давали очень осторожные прогнозы на его восстановление. Но, несмотря на все, он не просто выжил, но и начал полноценно возвращаться к жизни. И нас постигла еще одна беда. Во время планового осмотра оказалось, что организм не выдержал такой дозы токсичных веществ и у Лесика начался стеноз аортального клапана. Поэтому ему нужна срочная операция, стоимостью более 30 тысяч долларов", - сказано в сообщении.
Также друзья знаменитости начали сбор средств для его лечения.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ, показала фото со своей единственной дочерью Софией. Певица опубликовала снимок, на котором видно, что Соня по росту догоняет маму.
А также Александра Кучеренко показала кадры из новой фотосессии. Модель позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.
Вас может заинтересовать:
- "Никаких ограничений": известный певец рассказал об отношениях с Тиной Кароль
- "Вернутся в Украину": беглецы Винник и Потап попали под раздачу
- "Это надо исправить": что не так с памятником Нины Матвиенко и как он выглядит
Кто такой Лесик?
Лесик — украинский певец и музыкант, эксучастник и соучредитель группы DZIDZIO, основатель групп Форте и DZIDZ'off. В марте 2016 года покинула группа DZIDZIO. 3 июня 2016-го дал пресс-конференцию по поводу своего выхода из проекта.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред