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"Его отравили": украинский известный певец в критическом состоянии

Элина Чигис
7 июня 2025, 19:52
848
Лесику нужна срочная помощь.
Лесик
Лесик - болезнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лесик

Вы узнаете:

  • Лесик в тяжелом состоянии
  • Что сообщили его друзья

Украинский известный певец Лесик нуждается в немедленной операции после остановки сердца во время концерта, теперь он опять находится в критическом состоянии.

Напомним, в декабре прошлого года певец на сцене потерял сознание, врачи констатировали клиническую смерть, но артист смог перебороть недуг.

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Как сообщила подруга Лесика – украинская журналистка Мария Панчишин - певец накануне того концерта стал жертвой преступников, которые хотели отравить его.

"В декабре Лесик Турко пережил клиническую смерть. Официально - остановка сердца. Но это не была кардиология. И не болезнь. И даже не случай. В организме обнаружили токсичные вещества. Это стало причиной. Его отравили. И не просто отравили, а сделали это очень цинично, чтобы после смерти можно было еще и очернить", - рассказали друзья артиста.

Тогда врачи не давали позитивных прогнозов Лесику, но он выжил и сейчас ему поставили новый диагноз - стеноз аортального клапана.

"Врачи фактически не видели таких случаев, поэтому давали очень осторожные прогнозы на его восстановление. Но, несмотря на все, он не просто выжил, но и начал полноценно возвращаться к жизни. И нас постигла еще одна беда. Во время планового осмотра оказалось, что организм не выдержал такой дозы токсичных веществ и у Лесика начался стеноз аортального клапана. Поэтому ему нужна срочная операция, стоимостью более 30 тысяч долларов", - сказано в сообщении.

Также друзья знаменитости начали сбор средств для его лечения.

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Кто такой Лесик?

Лесик — украинский певец и музыкант, эксучастник и соучредитель группы DZIDZIO, основатель групп Форте и DZIDZ'off. В марте 2016 года покинула группа DZIDZIO. 3 июня 2016-го дал пресс-конференцию по поводу своего выхода из проекта.

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