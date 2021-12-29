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Лобода или Шакира: как выглядела Покрещук до того, как "накачала" самые большие скулы в мире

29 декабря 2021, 12:01
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Украинская модель и блогерка сильно изменилась за последние три года.

Как выглядела украинка с самыми большими скулами в мире три года назад / instagram.com/justqueen88

Всемирно известная своими огромными скулами украинская модель и блогерка Анастасия Покрещук на днях отметила 33 День рождения.

В честь этого девушка решила оценить, как изменилась за последнее время. Так, она выложила коллаж из двух фото: 3 года назад и сейчас. На одном фото Покрещук еще не сделала свои знаменитые скулы, ее волосы выкрашены в блонд, а не в фирменный малиновый.

На фотографиях наглядно видно, какой огромный путь прошла модель к внешности своей мечты.

"30 лет и 33, пацаны! Кого выберешь ты?) Всего 3 года разницы, результат [шикарный] (неценз.), я считаю ;)", - подписала фото Покрещук.

Фанаты блогерки сравнили ее на фотографии "до" с певицами Шакирой и Светланой Лободой.

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Анастасия Покрещук до филлеров в скулах и после / instagram.com/_just__queen_

Многие признались, что три года назад, до скул и огромных губ, Покрещук выглядела лучше. Другие же видят в преображениях девушки неповторимую индивидуальность, которая гораздо краше шаблонных понятий об идеальной внешности.

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Ранее Maruv в ошейнике, цепях и стразах стыдливо прикрыла промежность руками в латексных перчатках.

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