Лобода или Шакира: как выглядела Покрещук до того, как "накачала" самые большие скулы в мире

Украинская модель и блогерка сильно изменилась за последние три года.
Всемирно известная своими огромными скулами украинская модель и блогерка Анастасия Покрещук на днях отметила 33 День рождения.
В честь этого девушка решила оценить, как изменилась за последнее время. Так, она выложила коллаж из двух фото: 3 года назад и сейчас. На одном фото Покрещук еще не сделала свои знаменитые скулы, ее волосы выкрашены в блонд, а не в фирменный малиновый.
На фотографиях наглядно видно, какой огромный путь прошла модель к внешности своей мечты.
"30 лет и 33, пацаны! Кого выберешь ты?) Всего 3 года разницы, результат [шикарный] (неценз.), я считаю ;)", - подписала фото Покрещук.
Фанаты блогерки сравнили ее на фотографии "до" с певицами Шакирой и Светланой Лободой.
Многие признались, что три года назад, до скул и огромных губ, Покрещук выглядела лучше. Другие же видят в преображениях девушки неповторимую индивидуальность, которая гораздо краше шаблонных понятий об идеальной внешности.
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