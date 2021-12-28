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Maruv в ошейнике, цепях и стразах стыдливо прикрыла промежность руками в латексных перчатках

28 декабря 2021, 04:39
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Певица призывно раздвинула ножки на праздничных открытках.

Марув в цепях и латексе поздравила фанатов с новогодними праздниками / instagram.com/maruvofficial

Певица Maruv в преддверии новогодних праздников решила обратиться к фанатам с поздравлениями.

Счастливого Рождества и Нового года Анна Корсун (настоящее имя Maruv) пожелала в своем стиле - артистка сняла необычную фотосессию, образ к которой сравнили с ранней Мадонной или даже резиновой куклой из магазина для взрослых.

Так на праздничных кадрах певица позирует в соблазнительном черном корсете, украшенном цепями и стразами, латексных перчатках и ботфортах на шнуровке, ошейнике и фуражке.

Сидя на спинке бархатного синего дивана Maruv принимает соблазнительные позы - то раздвигает пошире затянутые в латекс ножки, стыдливо прикрывая руками промежность, то игриво надувает ярко-красные губки.

В комментариях под фото певицу критикуют за чрезмерную откровенность и "заезженность" образа, дескать ей, как артистке, больше нечем удивить. Поклонники Maruv с этим не согласны - они с восторгом приняли новый образ Maruv, стиль которого является важно частью ее творчества, и радуются, что артистка творит, не изменяя себе.

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Maruv сравнили с резиновой куклой на новогодних фото / instagram.com/maruvofficial

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Ранее голый солист Maneskin Дамиано Давид, прикрыв хозяйство смайликом, поздравил фанатов с Рождеством.

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