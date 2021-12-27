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Голый солист Maneskin Дамиано Давид, прикрыв хозяйство смайликом, поздравил фанатов с Рождеством

27 декабря 2021, 12:49
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Певец устроил настоящий праздник для поклонников.

Фронтмен Maneskin полностью обнажился для рождественской открытки / instagram.com/ykaaar

Фронтмен итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давид поздравил поклонников с католическим Рождеством, которое было 25 декабря.

Но сделал это музыкант в свойственном ему стиле - без эпатажа не обошлось даже в праздник.

Дамиано Давид создал на своей странице в Instagram своеобразную рождественскую открытку, на которой позировал со своим котом по кличке Лего. Молодой человек надел праздничную шапку Санта Клауса. И на этом наряд музыканта закончился.

Давид позировал абсолютно обнаженным, прикрыв гениталии эмодзи Санты.

Несмотря на пикантность фотографии, Дамиано Давид сумел не только возбудить умы и воображение поклонников, но также обеспечил им новогоднее настроение.

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Дамиано Давид и Лего поздравляют фанатов с Рождеством / instagram.com/ykaaar

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Ранее певец Виталий Козловский кардинально сменил имидж, и стал неузнаваем даже для близких.

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