Украинка с самыми большими скулами в мире показала себя в 16 лет до пластик и филлеров

На первый взгляд это два разных человека.
Популярная украинская блогерка Анастасия Покрещук прославилась на весь мир своим необычным внешним видом.
Девушка - большая поклонница пластических операций. У нее "сделаны" грудь, попа, живот, накачены губы. Кроме того Покрещук - обладательница самых больших скул в мире.
Сложно поверить, что еще каких-то 16 лет назад она была обычной девушкой.
32-летняя Покрещук поделилась в Instagram, как выглядела в подростковом возрасте.
Подписчики не узнали блогерку на фото. Впрочем, они также не смогли определиться, когда же Покрещук выглядела лучше: тогда, или сейчас, со всеми пластиками и филлерами.
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