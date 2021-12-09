Украинка с самыми большими скулами в мире показала себя в 16 лет до пластик и филлеров

Как девушка с самыми большими скулами выглядела в юности? / instagram.com/_just__queen_

Популярная украинская блогерка Анастасия Покрещук прославилась на весь мир своим необычным внешним видом.

Девушка - большая поклонница пластических операций. У нее "сделаны" грудь, попа, живот, накачены губы. Кроме того Покрещук - обладательница самых больших скул в мире.

Сложно поверить, что еще каких-то 16 лет назад она была обычной девушкой.

32-летняя Покрещук поделилась в Instagram, как выглядела в подростковом возрасте.

Подписчики не узнали блогерку на фото. Впрочем, они также не смогли определиться, когда же Покрещук выглядела лучше: тогда, или сейчас, со всеми пластиками и филлерами.

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Анастасия Покрещук до пластики и в наше время / instagram.com/_just__queen_

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