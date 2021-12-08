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Самые "дорогие" звезды: сколько зарабатывают украинские артисты на новогодних корпоративах

8 декабря 2021, 16:54
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Для кого-то - праздники и развлечения, а для кого-то - сезон напряженной работы.

Сколько украинские артисты зарабатывают на новогодних корпоративах / Коллаж

Декабрь - крайне напряженный месяц не только для "земных" людей, но и для звезд. В последние дни уходящего года можно неплохо заработать на вечеринках и новогодних корпоративах.

Если в 2020 году концертов и заказов из-за пандемии коронавируса было немного, то в этом году топовые исполнители пашут как кони, ведь на них есть спрос. Об этом рассказал Вадим Мичковский (Дядя Жора) в интервью для КП в Украине.

Правда, корпоративы все же празднуют гораздо скромнее: вместо двух-трех звезд приглашают одну, в на иностранных знаменитостях и вовсе экономят - их выступления гораздо выше нынешнего бюджета многих компаний на развлечения.

Спросом пользуются топовые исполнители и участники различных талант-шоу, вроде Голоса Страны и Х-фактора - и ценник на их выступления невысокий, и выкладываются ребята по полной, чтобы получить свою минуту славы.

Вот приблизительный прайс украинских исполнителей для новогодних вечеринок:

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  • MONATIK - 20-30 000$
  • Оля Полякова - 20-30 000$
  • Тина Кароль - 20-30 000$
  • Настя Каменских (NK) - 20-30 000$
  • Группа KAZKA - 10 000 - 15 000$
  • Надя Дорофеева - от 15 000$
  • Wellboy - до 5 000$
  • Павло Зибров - 5-10 000$
  • Lama - 5 000$
  • Победители талант-шоу - 1000 - 2000$

В топ-3 самых дорогих артистов входят Тина Кароль, Монатик и Оля Полякова - музыканты первой величины современного украинского шоу-бизнеса.

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Ранее стало ивзестно, какие фильмы вошли в десятку лучших кинолент в 2021 году.

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