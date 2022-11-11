Павло Зибров рассказал, будет ли дальше петь свои русскоязычные хиты

Павло Зибров рассказал, будет ли дальше петь своих русскоязычные хиты/ коллаж фото УНИАН

Легендарный украинский поп-певец Павло Зибров отказался от большинства своих русскоязычных шлягеров еще в 2014 году. Однако вплоть до полномасштабного российского военного вторжения в Украину у него в репертуаре оставался хит "Женщина любимая", сообщает портал "КП в Украине".

Зибров говорит, что после 24 февраля 2022 года "отложил трек в ящик". И теперь он не будет петь эту песню на концертах.

"Пока что не планирую переводы. Мы пробовали, но ничего из этого не вышло. Проблема нашего шоубиза была в том, что русскоязычный контент преобладал, поэтому и имеем такой результат", – рассказал певец.

Зибров говорит, что очень рад, что нынче певец выпускает исключительно украиноязычный материал.

"Мы за это боролись очень долго. Мы же в Украине живем и должны свой язык и свою культуру поднимать", - рассказал он.

Напомним, легенда украинской песенной эстрады, Павло Зибров в очень жестком тоне высказался о своей бывшей коллеге ‒ певице Таисии Повалий, которая с 2014 года поддерживает в Москве путинский режим, а сейчас ‒ старается замалчивать невероятно жестокую войну России против Украины.

Зибров прямо обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и потребовал забрать все почетные звания у украинских артисток, которые все еще живут и работают в РФ. И, вдобавок, отобрать гражданство у них.

До того сын Таисии Повалий, Денис, категорически открестился от нее - после того, как певица спела легендарную украинскую песню "Пісню про рушник" перед русскими оккупантами в Москве на концерте к 9 мая.

"Не надо только про маму сюда, ок? Это совсем отдельная, её, история и я к ней отношения не имею" - написал Денис Повалий у себя в Instagram.

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