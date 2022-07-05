"В Украине их никто не ждет": Зибров призвал Зеленского забрать у Повалий и Лорак паспорта и звания

Таисия Повалий и Павел Зибров, / коллаж УНИАН

Легенда украинской песенной эстрады, Павел Зибров в очень жестком тоне высказался о своей бывшей коллеге ‒ певице Таисии Повалий, которая с 2014 года поддерживает в Москве путинский режим, а сейчас ‒ старается замалчивать невероятно жестокую войну России против Украины. Свою полную злости речь певец произнес в эфире программы "Звездный путь".

Зибров прямо обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и потребовал забрать все почетные звания у украинских артисток, которые все еще живут и работают в РФ. И, вдобавок, отобрать гражданство у них.

"Нужно забрать почетное звание народной артистки Украины. У этих коллаборанток, как Ани Лорак и Таисия Повалий. Забрать. Это должен сделать президент. И паспорт тоже им нужно выписать московский. В Украине их никто не ждет", — подчеркнул Зибров.

Читайте такжеСын предательницы Повалий сделал неожиданное заявление о патриотизме

Напомним, ранее певица Ирина Билык рассказала, что муж ее Таисии Повалий, продюсер Игорь Лихута поддерживает войну, которую РФ развязала в Украине.

"Я видела людей, которые мне рассказывали, что сейчас происходит с Игорем Лихутой. Он сидит, смотрит в телевизор и радуется тому, что происходит с нами тут", – заявила певица.

До того сын Таисии Повалий, Денис, категорически открестился от нее - после того, как певица спела легендарную украинскую песню "Пісню про рушник" перед русскими оккупантами в Москве на концерте к 9 мая.

"Не надо только про маму сюда, ок? Это совсем отдельная, её, история и я к ней отношения не имею" - написал Денис Повалий у себя в Instagram.

Другие новости: