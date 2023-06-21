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Отворачиваются из-за его лизоблюдства Путину: Басков разнылся на окружающих

Дмитрий Видоменко
21 июня 2023, 15:36 обновлено 21 июня, 15:47
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Путинист Николай Басков, недавно пообещавший платить по 1 млн рублей каждому, кто подобьет танк Leopard, выдал пропагандистский бред.
Басков, Повалий
Басков говорит, что от него многие отвернулись из-за его яростной поддержки Путина / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Певец-путинист Николай Басков, который недавно вместе с другим певцом-путинистом Григорием Лепсом пообещал платить по 1 млн рублей каждому оккупанту, кто подобьет танк Leopard, выдал в эфир новый пропагандистский бред.

"Натуральный блондин" назвал украинцев "нацистами", но в то же время переложил ответственность за войну вместо преступного путинского режима на некий "мировой международный уровень".

"Никто не мог представить, что националисты такое устроят. Люди просто потеряли из-за них все. Все, что только можно. Но все верят и надеются, что скоро все кончится. Наступит мир и нацизм в Украине окончательно будет побежден", – смиренно повторял кремлевские тезисы Басков.

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Потом Басков решил найти ответственного за окончание войны, которым, естественно, стал не русский диктатор Путин.

"Я не могу назвать точные сроки. Это не я решаю. Это решают на мировом международном уровне", – сказал путинист.

В конечном итоге, Басков признался, что многие люди из его окружения разругались с ним из-за его поддержки Путина. Правда, певец бахвалится, что ему безразлично все это.

"Меня вообще не беспокоит, кто со мной перестал разговаривать. Все окружающие меня придерживаются такой же позиции, как и я. А те, кто не захотел со мной разговаривать из-за моей позиции, пусть сами думают", – подытожил путинист.

Что заявили Басков и Лепс

На днях путинисты Николай Басков и Григорий Лепс отличились заявлением. Они пообещали платить миллион рублей (а это 434 тысячи грн) за каждый подбитый танк Leopard.

Басков сообщил, что пока никаких выплат не было, и они планируют реализовывать их через Минобороны вместе с "Российской медиагруппой". По словам Баскова, к этой "благородной инициативе" приобщатся и другие российские исполнители.

Лепс после такого обещания оперативно лишился возможности заработать на концерте в Казахстане - его ему попросту отменили.

Ранее стало известно, что пока страна-агрессор отправляет "земных" мужчин на фронт, сын министра обороны рф Шойгу строит музыкальную карьеру в образе "сладкого мальчика", и отдыхает на дорогих курортах.

Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.

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