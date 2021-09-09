На 1+1 объяснили, почему забыли о Чапкисе на премьере и в первом выпуске Танців з зірками

Владимир Завадюк / instagram.com/zavaduk/

На 1+1 прояснили ситуацию с тем, что сначала обещали посвятить новый сезон Танців з зірками 2021 Григорию Чапкису, а потом не упомянули о нем ни на презентации, ни на премьере.

Руководитель направления больших шоу Владимир Завадюк в своем Instagram в сториз объяснил, почему так случилось.

"Мы посвящаем Григорию Николаевичу сезон и готовим целый эфир, вдохновленный его талантом. Для нас он легенда и символ шоу", - сказал Завадюк.

Впервые об этом подняла тему звезда Танців з зірками Илона Гвоздева, которая написала все плюсы и минусы первого выпуска Танців з зірками.

Илона Гвоздева возмущенно отметила, что в первом выпуске Танців з зірками даже не вспомнили о Чапкисе, хотя в анонсах говорили, что новый сезон памяти Григория Чапкиса.

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После этого Макс Чмерковский 8 сентября заявил, что горд присоединится к шоу и занять кресло, на котором сидел Григорий Чапкис.

Напомним, Григорий Чапкис умер на 91-м году жизни летом 2021 года.

Сын Чапкиса назвал причину его смерти. Танцор тяжело болел воспалением легких с конца Танців з зірками 2020.