На 1+1 объяснили, почему забыли о Чапкисе на премьере и в первом выпуске Танців з зірками

Руководитель направления больших шоу на 1+1 Владимир Завадюк рассказал о неудобной ситуации из-за анонсирования шоу.
На 1+1 прояснили ситуацию с тем, что сначала обещали посвятить новый сезон Танців з зірками 2021 Григорию Чапкису, а потом не упомянули о нем ни на презентации, ни на премьере.
Руководитель направления больших шоу Владимир Завадюк в своем Instagram в сториз объяснил, почему так случилось.
"Мы посвящаем Григорию Николаевичу сезон и готовим целый эфир, вдохновленный его талантом. Для нас он легенда и символ шоу", - сказал Завадюк.
Впервые об этом подняла тему звезда Танців з зірками Илона Гвоздева, которая написала все плюсы и минусы первого выпуска Танців з зірками.
Илона Гвоздева возмущенно отметила, что в первом выпуске Танців з зірками даже не вспомнили о Чапкисе, хотя в анонсах говорили, что новый сезон памяти Григория Чапкиса.
После этого Макс Чмерковский 8 сентября заявил, что горд присоединится к шоу и занять кресло, на котором сидел Григорий Чапкис.
Напомним, Григорий Чапкис умер на 91-м году жизни летом 2021 года.
Сын Чапкиса назвал причину его смерти. Танцор тяжело болел воспалением легких с конца Танців з зірками 2020.